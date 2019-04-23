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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907696932
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка абразивных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
Почтовый адрес
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
Контактный телефон
+7 8622 54-88-50
Факс
+7 8622 54-88-50
Адрес электронной почты
torgi@svdk.su
Ф.И.О. контактного лица
Грошенко Оксана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Сочи
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка абразивных материалов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка абразивных материалов
Начальная цена
124 680,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
23.91.11.190
23.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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