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    Главная / Торги / Оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения турникетных комплексов, техническому обслуживанию и ремонту турникетных комплексов автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах (АСОКУПЭ-Л) на полигоне деятельности АО «МТ ППК»

    Оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения турникетных комплексов, техническому обслуживанию и ремонту турникетных комплексов автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах (АСОКУПЭ-Л) на полигоне деятельности АО «МТ ППК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907697209Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения турникетных комплексов, техническому обслуживанию и ремонту турникетных комплексов автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах (АСОКУПЭ-Л) на полигоне деятельности АО «МТ ППК»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907697209

    Уникальный номер закупки

    08/АЭ-АО МТ ППК/2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения турникетных комплексов, техническому обслуживанию и ремонту турникетных комплексов автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах (АСОКУПЭ-Л) на полигоне деятельности АО «МТ ППК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 10:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация.порядок организации проведения закупки

    Извещение

    Аукционная документация.условия проведения закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКО-ТВЕРСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО МТ ППК

    Юридический адрес

    170002, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Коминтерна, 18

    Почтовый адрес

    107078, Российская Федерация, Москва, Новорязанская, 18

    Контактный телефон

    +7 495 665-61-93 доб. 155

    Факс

    +7 495 665-61-93

    Адрес электронной почты

    kudryckiyea@mtppk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сиренко Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тверская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения турникетных комплексов, техническому обслуживанию и ремонту турникетных комплексов автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах (АСОКУПЭ-Л) на полигоне деятельности АО «МТ ППК»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.201917.04.2019 14:0017.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907697209Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения турникетных комплексов, техническому обслуживанию и ремонту турникетных комплексов автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах (АСОКУПЭ-Л) на полигоне деятельности АО «МТ ППК»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения турникетных комплексов, техническому обслуживанию и ремонту турникетных комплексов автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах (АСОКУПЭ-Л) на полигоне деятельности АО «МТ ППК»

    Начальная цена

    16 980 361,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    283 006,02 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    283 006,02

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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МТ ППК
    Все закупки и тендеры АО МТ ППК

    Адрес местонахождения

    170002, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Коминтерна, 18

    107078, Российская Федерация, Москва, Новорязанская, 18

    Классификатор ОКПД2

    33.12.2

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 236

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