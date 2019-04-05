Оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения турникетных комплексов, техническому обслуживанию и ремонту турникетных комплексов автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах (АСОКУПЭ-Л) на полигоне деятельности АО «МТ ППК»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907697209 Уникальный номер закупки 08/АЭ-АО МТ ППК/2019 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения турникетных комплексов, техническому обслуживанию и ремонту турникетных комплексов автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах (АСОКУПЭ-Л) на полигоне деятельности АО «МТ ППК» Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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