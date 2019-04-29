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Номер извещения
ГП927942
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ для ремонта вагоноопрокидывателя.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 09:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-59-02
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
aapavlov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлов Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛАТФОРМЫ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА И ПРИЛАГАЕМОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ. ЛОТОВАЯ ЗАКУПКА. Отступления от требований чертежей только при согласовании с Заказчиком
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927942Подведение итогов не позднее МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛАТФОРМЫ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА И ПРИЛАГАЕМОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ. ЛОТОВАЯ ЗАКУПКА. Отступления от требований чертежей только при согласовании с Заказчиком Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛАТФОРМЫ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА И ПРИЛАГАЕМОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ. ЛОТОВАЯ ЗАКУПКА. Отступления от требований чертежей только при согласовании с Заказчиком
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: не позднее 120 дней с момента подписания договора. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности -- Канаушев Андрей Владимирович, - телефон: +7 (351) 725-59-83 эл. почта: andreykanaushev @mechel.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14 промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
25.11.23.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
СЕКЦИЯ БАНДАЖА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖУ ПОКУПАТЕЛЯ. Отступления от требований чертежей только при согласовании с Заказчиком
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СЕКЦИЯ БАНДАЖА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖУ ПОКУПАТЕЛЯ. Отступления от требований чертежей только при согласовании с Заказчиком
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: не позднее 120 дней с момента подписания договора. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности -- Канаушев Андрей Владимирович, - телефон: +7 (351) 725-59-83 эл. почта: andreykanaushev @mechel.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14 промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
25.11.23.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
ДЕТАЛИ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА. ЛОТОВАЯ ЗАКУПКА. Отступления от требований чертежей только при согласовании с Заказчиком
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927942Подведение итогов не позднее ДЕТАЛИ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА. ЛОТОВАЯ ЗАКУПКА. Отступления от требований чертежей только при согласовании с ЗаказчикомЧелябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДЕТАЛИ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА. ЛОТОВАЯ ЗАКУПКА. Отступления от требований чертежей только при согласовании с Заказчиком
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: не позднее 90 дней с момента подписания договора. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности -- Канаушев Андрей Владимирович, - телефон: +7 (351) 725-59-83 эл. почта: andreykanaushev @mechel.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14 промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
25.11.23.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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