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Номер извещения
31907696917
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката ОТ4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 09:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Почтовый адрес
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Контактный телефон
+7 342 240-98-34
Факс
+7 342 240-98-34
Адрес электронной почты
dussov@protonpm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Уссов Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Пермь, Комсомольский проспект, 93, корп.12, каб.405
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металла ОТ4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 09:00 GMT +308.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907696917Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металла ОТ4Пермь, Комсомольский проспект, 93, корп.12, каб.405
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 09:0008.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907696917Дата и время вскрытия заявок Поставка металла ОТ4Пермь, Комсомольский проспект, 93, корп.12, каб.405
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металла ОТ4
Начальная цена
371 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика или с Транспортной компании, находящихся на территории г. Перми.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Протон-ПМ
Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ
Адрес местонахождения
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
24.45.30.184
24.45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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