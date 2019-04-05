Изготовление макетов комплекса средств автоматизации управления истребительной авиации.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки, форма и порядок оплаты товаров, работ, услуг: оплата товара производится Заказчиком после поставки всего товара в течение 10 рабочих дней с момента подписания закрывающих документов на основании предоставленных Поставщиком счета и счета-фактуры. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: срок поставки макетов – не более 45 рабочих дней с момента подписания договора Сторонами.