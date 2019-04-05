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Номер извещения
31907696925
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по транспортированию и передаче отходов на размещение на специализированный лицензированный Полигон «МАГ-1»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 09:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
Почтовый адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
Контактный телефон
+7 831 249-85-64
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@nzslp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жулина Екатерина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (ПАО «НМЗ») (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21).
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Оказание услуг по транспортированию и передаче отходов на размещение на специализированный лицензированный Полигон "МАГ-1"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.04.201919.04.2019 14:3019.04.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907696925Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортированию и передаче отходов на размещение на специализированный лицензированный Полигон "МАГ-1"Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (ПАО «НМЗ») (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21).
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по транспортированию и передаче отходов на размещение на специализированный лицензированный Полигон "МАГ-1"
Начальная цена
2 436 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8000 м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (ПАО «НМЗ») (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
38.12.12.000
38.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8000
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