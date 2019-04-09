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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907696861
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение такелажных работ по адресам: г. Москва, ул. Введенского, д. 1 и г. Москва, ул. Обручева, д. 29 – 85 смен
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 09:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 495 535-32-57
Факс
--
Адрес электронной почты
otd529@npcap.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клим Александр Ромуальдович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Такелажные работы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 11:00 GMT +309.04.2019 11:0009.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907696861Дата и время окончания срока приема заявок Такелажные работыМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 11:0009.04.2019 11:0009.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907696861Дата и время вскрытия заявок Такелажные работыМосква
Подведение итогов не позднее
16.04.2019 11:0016.04.2019 11:0016.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907696861Подведение итогов не позднее Такелажные работыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Такелажные работы
Начальная цена
4 955 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
49.42.19.000
49.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 90
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