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    Главная / Торги / Оказание услуг по поверке средств измерений г. Хабаровск, г. Вяземский

    Оказание услуг по поверке средств измерений г. Хабаровск, г. Вяземский

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 03:0009.04.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907696790Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поверке средств измерений г. Хабаровск, г. ВяземскийХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907696790

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по поверке средств измерений г. Хабаровск, г. Вяземский

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 09:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    Документация о закупке

    Форма 3

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Контактный телефон

    +7 914 544-96-74

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pivtorak.e@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернышев Роман Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по поверке средств измерений г. Хабаровск, г. Вяземский

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 03:00 GMT +309.04.2019 03:0009.04.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907696790Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поверке средств измерений г. Хабаровск, г. ВяземскийХабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 03:0009.04.2019 03:0009.04.2019 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907696790Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поверке средств измерений г. Хабаровск, г. ВяземскийХабаровск

    Подведение итогов не позднее

    16.04.2019 10:0016.04.2019 10:0016.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907696790Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поверке средств измерений г. Хабаровск, г. ВяземскийХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.201916.04.2019 10:0016.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907696790Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поверке средств измерений г. Хабаровск, г. ВяземскийХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по поверке средств измерений г. Хабаровск, г. Вяземский

    Начальная цена

    371 867,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40.120

    Услуги в области метрологии

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.6

    Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции"

    Кол-во: 1

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