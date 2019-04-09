www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907696790
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по поверке средств измерений г. Хабаровск, г. Вяземский
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 09:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Почтовый адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Контактный телефон
+7 914 544-96-74
Факс
--
Адрес электронной почты
pivtorak.e@gesdv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернышев Роман Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по поверке средств измерений г. Хабаровск, г. Вяземский
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 03:00 GMT +309.04.2019 03:0009.04.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907696790Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поверке средств измерений г. Хабаровск, г. ВяземскийХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 03:0009.04.2019 03:0009.04.2019 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907696790Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поверке средств измерений г. Хабаровск, г. ВяземскийХабаровск
Подведение итогов не позднее
16.04.2019 10:0016.04.2019 10:0016.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907696790Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поверке средств измерений г. Хабаровск, г. ВяземскийХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по поверке средств измерений г. Хабаровск, г. Вяземский
Начальная цена
371 867,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Адрес местонахождения
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
71.12.40.120
71.12.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.