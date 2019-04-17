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    Главная / Торги / Поставка конденсатоотводчиков

    Поставка конденсатоотводчиков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.04.2019 08:0017.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927934Дата и время окончания срока приема заявок Поставка конденсатоотводчиковМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927934

    Уникальный номер закупки

    74-03-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка конденсатоотводчиков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 09:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Lot_74_03_19.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 3452 54-68-88 доб. 323

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    ALjubimov@zbku.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любимов Артём Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка конденсатоотводчиков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.04.2019 08:00 GMT +317.04.2019 08:0017.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927934Дата и время окончания срока приема заявок Поставка конденсатоотводчиковМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.04.2019 08:0018.04.2019 08:0018.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927934Дата и время вскрытия заявок Поставка конденсатоотводчиковМосква

    Подведение итогов не позднее

    17.05.2019 08:0017.05.2019 08:0017.05.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927934Подведение итогов не позднее Поставка конденсатоотводчиковМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.05.201917.05.2019 08:0017.05.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927934Подведение итогов не позднее Поставка конденсатоотводчиковМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка конденсатоотводчиков

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Краны и клапаны прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конденсатоотводчик термостатический Ф/Ф DN20 PN22 41.00426"

    Кол-во: 31

    "Позиция 2"

    "Конденсатоотводчик термостатический Ф/Ф DN25 PN22 41.00426"

    Кол-во: 295

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