поставка вагонов трамвайных сочлененных трехсекционных

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

30% – предоплаты в течение 5 банковских дней со дня подписания настоящего Договора: - 70 % – в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания товарной накладной и приемо-сдаточного акта на партию Товара. Поставка по 30.07.2019