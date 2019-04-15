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Номер извещения
31907698439
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка вагонов трамвайных сочлененных трехсекционных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 12:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8,
Почтовый адрес
420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8
Контактный телефон
+7 843 533-72-06
Факс
Адрес электронной почты
ootkm218@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кисарина Светлана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Казань
Закупки и тендеры Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские самоходные (моторные), вагоны товарные (багажные) и платформы открытые, кроме транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта
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Поставка вагонов трамвайных сочлененных трехсекционных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 09:00 GMT +315.04.2019 09:0015.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907698439Дата и время окончания срока приема заявок поставка вагонов трамвайных сочлененных трехсекционныхКазань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.2019 11:0015.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907698439Дата окончания срока рассмотрения заявок поставка вагонов трамвайных сочлененных трехсекционныхКазань
Дата и время проведения
17.04.2019 09:3017.04.2019 09:3017.04.2019 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31907698439Дата и время проведения поставка вагонов трамвайных сочлененных трехсекционныхКазань
Подведение итогов не позднее
17.04.2019 13:0017.04.2019 13:0017.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907698439Подведение итогов не позднее поставка вагонов трамвайных сочлененных трехсекционныхКазань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вагонов трамвайных сочлененных трехсекционных
Начальная цена
135 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, : г.Казань, ул.Сибирский тракт,46Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС Г.КАЗАНИ
Все закупки и тендеры МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС Г.КАЗАНИ
Адрес местонахождения
420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8,
420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8
30.20.20.120
30.20.2
Документация лота
Кол-во: 3
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