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    Главная / Торги / Поставка удлинителя системы смазки сегмента S0 для МНЛЗ-2

    Поставка удлинителя системы смазки сегмента S0 для МНЛЗ-2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927932Дата и время окончания срока приема заявок удлинитель системы смазки сегмента S0 для МНЛЗ-2ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927932

    Уникальный номер закупки

    202011

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка удлинителя системы смазки сегмента S0 для МНЛЗ-2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 08:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-52-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ArtemGavrilov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилов Артем Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Удлинитель системы смазки сегмента S0 для МНЛЗ-2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.04.2019 15:00 GMT +330.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927932Дата и время окончания срока приема заявок удлинитель системы смазки сегмента S0 для МНЛЗ-2Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2019 10:0031.05.2019 10:0031.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927932Подведение итогов не позднее удлинитель системы смазки сегмента S0 для МНЛЗ-2Челябинск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 10:0031.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927932Подведение итогов не позднее удлинитель системы смазки сегмента S0 для МНЛЗ-2Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Удлинитель системы смазки сегмента S0 для МНЛЗ-2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.41.40.000

    Части и принадлежности станков для обработки металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Удлинитель системы смазки сегмента S0 для МНЛЗ-2"

    Кол-во: 512

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