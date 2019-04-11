Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение работ по Антикоррозийной защите дымовой трубы ПТВМ -100 №1,2 согласно техническому заданию для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907697830 Уникальный номер закупки 19/ЧФ МЭ/080 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение работ по Антикоррозийной защите дымовой трубы ПТВМ -100 №1,2 согласно техническому заданию для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго

Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго Юридический адрес 454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14 Почтовый адрес 454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14 Контактный телефон +7 351 725-39-97 Факс -- Адрес электронной почты OlgaGilyazova@mechel.ru Ф.И.О. контактного лица Гилязова Ольга Борисовна Место рассмотрения предложений Челябинск Закупки и тендеры Челябинская область Закупки и тендеры Работы малярные и стекольные Ключевые слова:

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