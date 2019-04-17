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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927933
Уникальный номер закупки
75-03-19
Наименование закупки
Поставка вентиляторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 08:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 3452 54-68-88 доб. 323
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
ALjubimov@zbku.ru
Ф.И.О. контактного лица
Любимов Артём Александрович
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вентиляторов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2019 12:00 GMT +317.04.2019 12:0017.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927933Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляторов Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
18.04.2019 12:0018.04.2019 12:0018.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927933Дата и время вскрытия заявок Поставка вентиляторов Тюмень
Подведение итогов не позднее
17.05.2019 12:0017.05.2019 12:0017.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927933Подведение итогов не позднее Поставка вентиляторов Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вентиляторов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно заявкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
28.25.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Кол-во: 70
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 60
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