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    Главная / Торги / Поставка вентиляторов

    Поставка вентиляторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.04.2019 12:0017.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927933Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляторов ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927933

    Уникальный номер закупки

    75-03-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка вентиляторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 08:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Lot_75_03_19.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 3452 54-68-88 доб. 323

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    ALjubimov@zbku.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любимов Артём Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вентиляторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.04.2019 12:00 GMT +317.04.2019 12:0017.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927933Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляторов Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    18.04.2019 12:0018.04.2019 12:0018.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927933Дата и время вскрытия заявок Поставка вентиляторов Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    17.05.2019 12:0017.05.2019 12:0017.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927933Подведение итогов не позднее Поставка вентиляторов Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.201917.05.2019 12:0017.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927933Подведение итогов не позднее Поставка вентиляторов Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляторов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    28.25.2

    Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Калорифер КП-СК 3-6 ТУ 4864-001-85589750-2010"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Дефлектор №4 Д 315.00.000-01 ТУ 36-2337-80"

    Кол-во: 70

    "Позиция 3"

    "Вентилятор осевой ВО 06-300 В №6,3 исп.2 (1,1кВт,1500об/мин) ТУ 4861-002-85589750"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Вентилятор осевой ВО 06-300 В №5 исп.2 (0,37кВт, 1500об/мин) ТУ 4861-002-85589750"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Вентилятор ВО 06-300 №4В исп.2, с взрывозащ. эл/дв 0,25 кВт/1500 об.мин. с каб. вводом с внутр. резьб. G3/4 ТУ 4861-002-85589750-2008"

    Кол-во: 60

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