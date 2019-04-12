Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: Безналичный расчет. Порядок оплаты: В течение 3 календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной, Поставщик представляет Покупателю счет на оплату по договору в размере 100% от стоимости партии поставленного товара. Покупатель осуществляет оплату по договору на основании счета, полученного от Поставщика, в течение 30 календарных дней. Оплата за вторую партию поставки производится аналогично. Каждая партия товара должна быть поставлена в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с начала месяца в соответствии с Ведомостью поставки (Приложение №4 к Проекту договора).