Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ

    ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2019 13:1506.05.2019 13:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927930Дата и время окончания срока приема заявок ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ Новый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927930

    Уникальный номер закупки

    АППиИС-2019-002

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 08:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ СТМ ДКС ЮНГКМ

    Приложение № 1 DeltaV ДКС.Список серверов операторских станций контроллеров вв

    Приложение 1.АСУТП УКПГ-1 Список серверов операторских станций контроллеров вв

    Приложение №1.АСУТП УКПГ-2 Список серверов операторских станций контроллеров вв

    Приложение №1. АСУТП УПМ-12.5 Список серверов операторских станций контроллеров вв

    Приложение №1. АСУТП УПМ-40 Список серверов операторских станций контроллеров вв

    Приложение №1. САПКЗ УКПГ-1 список станций контроллеров вв

    Приложение №1. САПКЗ УКПГ-2 Список серверов операторских станций контроллеров вв

    Приложение №1. Телемеханика

    Приложение №2. Расчет стоимости

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-01-98

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    denis@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаров Денис Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2019 13:15 GMT +306.05.2019 13:1506.05.2019 13:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927930Дата и время окончания срока приема заявок ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    06.05.2019 13:1506.05.2019 13:1506.05.2019 13:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927930Дата и время вскрытия заявок ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    17.05.2019 07:3017.05.2019 07:3017.05.2019 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927930Подведение итогов не позднее ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.201917.05.2019 07:3017.05.2019 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927930Подведение итогов не позднее ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию на выполнение технического сопровождения и программной поддержки ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданию на выполнение технического сопровождения и программной поддержки ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданию на выполнение технического сопровождения и программной поддержки ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    09.1

    Услуги по добычи нефти и природного газа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225266
    Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности КПМТ для подачи метанола ниже башмака НКТ и вовлечением в работу затрубного пространства в скважинах №№ 281, 283 Юрхаровского НГКМ с подключением к жидкостным фильтрам на линии подачи ВМР скв. №№ 281, 282, 283, 211 ЮНГКМ.
    Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности КПМТ для подачи метанола ниже...
    586705
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ЗАО Тернефтегаз
    Запрос предложений № ГП117397
    Выполнение работ по выполнению КРС скважины №204 в 2021 году
    Выполнение работ по выполнению КРС скважины №204 в 2021 году
    484609
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.05.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить