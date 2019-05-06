www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927930
Уникальный номер закупки
АППиИС-2019-002
Наименование закупки
ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 08:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ СТМ ДКС ЮНГКМ
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-01-98
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
denis@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаров Денис Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2019 13:15 GMT +306.05.2019 13:1506.05.2019 13:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927930Дата и время окончания срока приема заявок ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
06.05.2019 13:1506.05.2019 13:1506.05.2019 13:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927930Дата и время вскрытия заявок ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
17.05.2019 07:3017.05.2019 07:3017.05.2019 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927930Подведение итогов не позднее ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию на выполнение технического сопровождения и программной поддержки ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Техническому заданию на выполнение технического сопровождения и программной поддержки ИУС ТП УКПГ, СТМ, ДКС ЮНГКМ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
09.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.