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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20»1972 года изготовления.

    Выполнение работ по ремонту шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20»1972 года изготовления.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927927Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20»1972 года изготовления.Камбарский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927927

    Уникальный номер закупки

    6

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20»1972 года изготовления.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 08:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    закупочная документация

    чертежи

    проект договора

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПОРТ КАМБАРКА
    Все закупки и тендеры АО Порт Камбарка

    Юридический адрес

    427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, улица Нижнекамская, 2

    Почтовый адрес

    427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, улица Нижнекамская, 2

    Контактный телефон

    +7 34153 3-80-90

    Факс

    +7 34153 3-80-33

    Адрес электронной почты

    Aleksey.Izhboldin@mecheltrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ижболдин Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Камбарский район

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    кран, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20»1972 года изготовления.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927927Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20»1972 года изготовления.Камбарский район

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927927Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20»1972 года изготовления.Камбарский район

    Подведение итогов не позднее

    19.04.2019 15:0019.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927927Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20»1972 года изготовления.Камбарский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927927Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20»1972 года изготовления.Камбарский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20»1972 года изготовления.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: - ремонт шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20» ,1972 года изготовления.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Подрядчик обязуется выполнить Работы, самостоятельно по адресу УР., Камбарский район., с. Кама, ул. Нижнекамская 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по Договору осуществляется на основании подписанного обеими Сторонами Акта и счета Подрядчика в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Порт Камбарка
    Все закупки и тендеры АО Порт Камбарка

    Адрес местонахождения

    427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, улица Нижнекамская, 2

    Классификатор ОКПД2

    33.11.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    закупочная документация

    28.03.2019

    чертежи

    28.03.2019

    проект договора

    28.03.2019

    техническое задание

    28.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение работ по ремонту шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20»1972 года изготовления."

    Кол-во: 1

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