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Номер извещения
ГП927927
Уникальный номер закупки
6
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20»1972 года изготовления.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 08:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, улица Нижнекамская, 2
Почтовый адрес
427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, улица Нижнекамская, 2
Контактный телефон
+7 34153 3-80-90
Факс
+7 34153 3-80-33
Адрес электронной почты
Aleksey.Izhboldin@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ижболдин Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Камбарский район
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Выполнение работ по ремонту шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20»1972 года изготовления.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927927Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20»1972 года изготовления.Камбарский район
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927927Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20»1972 года изготовления.Камбарский район
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 15:0019.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927927Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20»1972 года изготовления.Камбарский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20»1972 года изготовления.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: - ремонт шарнирного соединения стрелы с хоботом с 2-х сторон портального крана «Альбатрос 10/20» ,1972 года изготовления.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Подрядчик обязуется выполнить Работы, самостоятельно по адресу УР., Камбарский район., с. Кама, ул. Нижнекамская 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Порт Камбарка
Все закупки и тендеры АО Порт Камбарка
Адрес местонахождения
427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, улица Нижнекамская, 2
33.11.11.000
Документация лота
Кол-во: 1
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