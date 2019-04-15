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Номер извещения
ГП939002
Уникальный номер закупки
02-0097-19
Наименование закупки
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 12:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-83
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Сероглазов Евгений Сергеевич
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Закупки и тендеры Услуги по страхованию морского, воздушного, космического и прочих видов транспорта
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Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 09:00 GMT +315.04.2019 09:0015.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939002Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 09:0015.04.2019 09:0015.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939002Дата и время вскрытия заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Подведение итогов не позднее
17.04.2019 13:0017.04.2019 13:0017.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939002Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Начальная цена
910 764,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
65.12.21
65.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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