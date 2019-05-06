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Номер извещения
ГП927923
Уникальный номер закупки
АППиИС-2019-003
Наименование закупки
Обслуживание Коммерческих узлов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 08:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-01-98
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
denis@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаров Денис Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обслуживание Коммерческих узлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2019 13:25 GMT +306.05.2019 13:2506.05.2019 13:25Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927923Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание Коммерческих узловНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
06.05.2019 13:2506.05.2019 13:2506.05.2019 13:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927923Дата и время вскрытия заявок Обслуживание Коммерческих узловНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
16.05.2019 09:0016.05.2019 09:0016.05.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927923Подведение итогов не позднее Обслуживание Коммерческих узловНовый Уренгой
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обслуживание Коммерческих узлов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Обслуживание Коммерческих узлов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1)ЯНАО, Надымский район, Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение 2)ЯНАО, Пуровский район, точка врезки в районе 142 км магистрального газопровода «Заполярное – Уренгой» (II и III нитки).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
09.10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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