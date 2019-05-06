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    Главная / Торги / Обслуживание Коммерческих узлов

    Обслуживание Коммерческих узлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2019 13:2506.05.2019 13:25Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927923Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание Коммерческих узловНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927923

    Уникальный номер закупки

    АППиИС-2019-003

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Обслуживание Коммерческих узлов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 08:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ на тех обслуживание Коммерческих узлов ЮНГ

    ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЮНГКМ

    ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЗЯ

    Расчет стоимости

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-01-98

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    denis@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаров Денис Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обслуживание Коммерческих узлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2019 13:25 GMT +306.05.2019 13:2506.05.2019 13:25Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927923Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание Коммерческих узловНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    06.05.2019 13:2506.05.2019 13:2506.05.2019 13:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927923Дата и время вскрытия заявок Обслуживание Коммерческих узловНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    16.05.2019 09:0016.05.2019 09:0016.05.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927923Подведение итогов не позднее Обслуживание Коммерческих узловНовый Уренгой

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.05.201916.05.2019 09:0016.05.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927923Подведение итогов не позднее Обслуживание Коммерческих узловНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обслуживание Коммерческих узлов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Обслуживание Коммерческих узлов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1)ЯНАО, Надымский район, Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение 2)ЯНАО, Пуровский район, точка врезки в районе 142 км магистрального газопровода «Заполярное – Уренгой» (II и III нитки).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Обслуживание Коммерческих узлов
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    09.10.11

    Услуги по бурению, связанные с добычей нефти и горючего природного газа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обслуживание Коммерческих узлов"

    Кол-во: 0

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