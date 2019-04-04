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Номер извещения
ГП927961
Уникальный номер закупки
266
Наименование закупки
Реализация лома стального смешанного (обрезь валков)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 10:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-58-22
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
F.Abzalov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абзалов Фидан Фанзарович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Реализация лома стального смешанного (обрезь валков)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 11:00 GMT +304.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927961Дата и время окончания срока приема заявок Реализация лома стального смешанного (обрезь валков)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.04.2019 14:0011.04.2019 14:0011.04.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927961Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация лома стального смешанного (обрезь валков)Екатеринбург
Дата и время проведения
12.04.2019 13:0012.04.2019 13:0012.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927961Дата и время проведения Реализация лома стального смешанного (обрезь валков)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
18.04.2019 13:1018.04.2019 13:1018.04.2019 13:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927961Подведение итогов не позднее Реализация лома стального смешанного (обрезь валков)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация лома стального смешанного (обрезь валков)
Начальная цена
17 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
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