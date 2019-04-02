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Номер извещения
ГП927922
Уникальный номер закупки
81-03-19
Наименование закупки
Поставка метизной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 07:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 3452 54-68-88 доб. 323
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
AKiryakina@zbku.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирякина Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка метизной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 08:00 GMT +302.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927922Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукции Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 08:0003.04.2019 08:0003.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927922Дата и время вскрытия заявок Поставка метизной продукции Москва
Подведение итогов не позднее
03.05.2019 08:0003.05.2019 08:0003.05.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927922Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метизной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно заявкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
25.94
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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