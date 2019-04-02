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    Главная / Торги / Поставка метизной продукции

    Поставка метизной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927922Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукции МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927922

    Уникальный номер закупки

    81-03-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка метизной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 07:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Lot_81_03_19.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 3452 54-68-88 доб. 323

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    AKiryakina@zbku.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кирякина Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка метизной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 08:00 GMT +302.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927922Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукции Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 08:0003.04.2019 08:0003.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927922Дата и время вскрытия заявок Поставка метизной продукции Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.05.2019 08:0003.05.2019 08:0003.05.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927922Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    03.05.201903.05.2019 08:0003.05.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927922Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шайба А.8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 310

    "Позиция 2"

    "Шайба А.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 3842

    "Позиция 3"

    "Шайба А.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 3650

    "Позиция 4"

    "Шайба А.6.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 336

    "Позиция 5"

    "Шайба А.48.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 160

    "Позиция 6"

    "Шайба А.42.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 960

    "Позиция 7"

    "Шайба А.4.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 2256

    "Позиция 8"

    "Шайба А.36.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 9"

    "Шайба А.30.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 400

    "Позиция 10"

    "Шайба А.30.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 1224

    "Позиция 11"

    "Шайба А.24.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 728

    "Позиция 12"

    "Шайба А.20.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 160

    "Позиция 13"

    "Шайба А.20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 3186

    "Позиция 14"

    "Шайба А.16.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 180

    "Позиция 15"

    "Шайба А.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 15688

    "Позиция 16"

    "Шайба А.12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 380

    "Позиция 17"

    "Шайба А.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 4029

    "Позиция 18"

    "Шайба А.10.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 1342

    "Позиция 19"

    "Шайба А.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 4654

    "Позиция 20"

    "Шайба 8.02.Ст3.016 ГОСТ 10906-78"

    Кол-во: 1790

    "Позиция 21"

    "Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 6336

    "Позиция 22"

    "Шайба 65.02.Ст3.019 ГОСТ 9649-78"

    Кол-во: 180

    "Позиция 23"

    "Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 4216

    "Позиция 24"

    "Шайба 36.02.Ст3.019бцв ГОСТ 9649-78"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Шайба 30 65Г 019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 80

    "Позиция 26"

    "Шайба 27.02.Ст3.019бцв ГОСТ 9649-78"

    Кол-во: 2752

    "Позиция 27"

    "Шайба 24.02.Ст3.019 ГОСТ 10906-78"

    Кол-во: 300

    "Позиция 28"

    "Шайба 24 65Г 019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 60

    "Позиция 29"

    "Шайба 20.02.Ст3.019 ГОСТ 10906-78"

    Кол-во: 90

    "Позиция 30"

    "Шайба 20.02.019 ГОСТ 13463-77"

    Кол-во: 80

    "Позиция 31"

    "Шайба 20 65Г 019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 5864

    "Позиция 32"

    "Шайба 16.02.Ст3.019 ГОСТ 9649-78"

    Кол-во: 40

    "Позиция 33"

    "Шайба 16.02.Ст3.019 ГОСТ 10906-78"

    Кол-во: 110

    "Позиция 34"

    "Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 8068

    "Позиция 35"

    "Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 7672

    "Позиция 36"

    "Шайба 10.02.Ст3.019 ГОСТ 10906-78"

    Кол-во: 422

    "Позиция 37"

    "Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 3628

    "Позиция 38"

    "Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032 - М8-10-A3P"

    Кол-во: 1392

    "Позиция 39"

    "Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032 - М6-10-A3P"

    Кол-во: 264

    "Позиция 40"

    "Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032 - М42-12-A3P"

    Кол-во: 560

    "Позиция 41"

    "Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032 - М36-10-A3P"

    Кол-во: 1080

    "Позиция 42"

    "Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032 - М24-10-A3P"

    Кол-во: 776

    "Позиция 43"

    "Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032 - М20-10-A3P"

    Кол-во: 2706

    "Позиция 44"

    "Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032 - М16-10-A3P"

    Кол-во: 1728

    "Позиция 45"

    "Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032 - М12-10-A3P"

    Кол-во: 1145

    "Позиция 46"

    "Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032 - М10-10-A3P"

    Кол-во: 3312

    "Позиция 47"

    "Гайка шестигранная низкая ГОСТ ISO 4035 - М42-05-A3P"

    Кол-во: 400

    "Позиция 48"

    "Гайка шестигранная низкая ГОСТ ISO 4035 - М36-05-A3P"

    Кол-во: 1080

    "Позиция 49"

    "Гайка шестигранная низкая ГОСТ ISO 4035 - М20-05-A3P"

    Кол-во: 210

    "Позиция 50"

    "Гайка шестигранная низкая ГОСТ ISO 4035 - М16-05-A3P"

    Кол-во: 240

    "Позиция 51"

    "Гайка шестигранная низкая ГОСТ ISO 4035 - М12-05-A3P"

    Кол-во: 145

    "Позиция 52"

    "Гайка М8-6H.12.40Х.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 2878

    "Позиция 53"

    "Гайка М6-6H.12.40Х.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 1452

    "Позиция 54"

    "Гайка М4-6H.12.40Х.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 1176

    "Позиция 55"

    "Гайка М42-6H.10.40Х.019 ГОСТ 5916-70"

    Кол-во: 326

    "Позиция 56"

    "Гайка М42-6H.12.40Х.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 530

    "Позиция 57"

    "Гайка М30-6H.12.40Х.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 1880

    "Позиция 58"

    "Гайка М30-6H.10.40Х.019 ГОСТ 5916-70"

    Кол-во: 280

    "Позиция 59"

    "Гайка М24-6H.12.40Х.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 224

    "Позиция 60"

    "Гайка М24-6H.10.40Х.019 ГОСТ 5916-70"

    Кол-во: 160

    "Позиция 61"

    "Гайка М20-6H.10.40Х.019 ГОСТ 5916-70"

    Кол-во: 392

    "Позиция 62"

    "Гайка М20-6H.12.40Х.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 5376

    "Позиция 63"

    "Гайка М16-6Н.10.40Х.019 ГОСТ 5916-70"

    Кол-во: 244

    "Позиция 64"

    "Гайка М16-6H.12.40Х.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 2812

    "Позиция 65"

    "Гайка М12-6H.12.40Х.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 2880

    "Позиция 66"

    "Гайка М12-6H.10.40Х.019 ГОСТ 5916-70"

    Кол-во: 344

    "Позиция 67"

    "Гайка М10-6H.12.40Х.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 11153

    "Позиция 68"

    "Гайка М10-6H.10.40Х.019 ГОСТ 5916-70"

    Кол-во: 280

    "Позиция 69"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М8х30-10.9-A2P"

    Кол-во: 230

    "Позиция 70"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М8х25-5.6-A2P"

    Кол-во: 588

    "Позиция 71"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М8х20-10.9-A2P"

    Кол-во: 424

    "Позиция 72"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М8х16-10.9-A2P"

    Кол-во: 1536

    "Позиция 73"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М8х12-10.9-A2P"

    Кол-во: 928

    "Позиция 74"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М6х35-10.9-A2P"

    Кол-во: 254

    "Позиция 75"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М6х20-10.9-A2P"

    Кол-во: 928

    "Позиция 76"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М6х16-10.9-A2P"

    Кол-во: 396

    "Позиция 77"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М6х12-10.9-A2P"

    Кол-во: 2076

    "Позиция 78"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М30х50-10.9-A4P"

    Кол-во: 80

    "Позиция 79"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М24х80-10.9-A3P"

    Кол-во: 160

    "Позиция 80"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М20х70-10.9-A3P"

    Кол-во: 984

    "Позиция 81"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М20х65-10.9-A3P"

    Кол-во: 280

    "Позиция 82"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М20х55-10.9-A9P"

    Кол-во: 160

    "Позиция 83"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М20х50-10.9-A9P"

    Кол-во: 124

    "Позиция 84"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М20х45-10.9-A9P"

    Кол-во: 170

    "Позиция 85"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М20х40-10.9-A3P"

    Кол-во: 1330

    "Позиция 86"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М16х55-5.6-A3P"

    Кол-во: 80

    "Позиция 87"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М16х50-10.9-A3P"

    Кол-во: 544

    "Позиция 88"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М16х40-10.9-A3P"

    Кол-во: 264

    "Позиция 89"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М16х35-10.9-A3P"

    Кол-во: 100

    "Позиция 90"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М16х30-10.9-A3P"

    Кол-во: 4220

    "Позиция 91"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М16х25-10.9-A3P"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М12х50-8.8-A2P"

    Кол-во: 120

    "Позиция 93"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М12х35-10.9-A3P"

    Кол-во: 637

    "Позиция 94"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М12х30-10.9-A3P"

    Кол-во: 668

    "Позиция 95"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М12х25-10.9-A3P"

    Кол-во: 2160

    "Позиция 96"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М12х20-5.6-A3P"

    Кол-во: 2056

    "Позиция 97"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М12х150-5.6-A2P"

    Кол-во: 80

    "Позиция 98"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М10х50-10.9-flZnyc-480ч"

    Кол-во: 234

    "Позиция 99"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М10х35-10.9-flZnyc-480ч"

    Кол-во: 1602

    "Позиция 100"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М10х30-10.9-A3P"

    Кол-во: 568

    "Позиция 101"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М10х20-10.9-A3P"

    Кол-во: 830

    "Позиция 102"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М10х16-5.6-A3P"

    Кол-во: 276

    "Позиция 103"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М10х140-5.6-A2P"

    Кол-во: 1030

    "Позиция 104"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М10х100-10.9-flZnyc-480ч"

    Кол-во: 225

    "Позиция 105"

    "Винт с шестигранной головкой DIN EN ISO 4017 - М24х50-Sk-10.9-A3P"

    Кол-во: 200

    "Позиция 106"

    "Винт с шестигранной головкой DIN EN ISO 4017 - М12х90-S-10.9-A3P"

    Кол-во: 216

    "Позиция 107"

    "Винт с шестигранной головкой DIN EN ISO 4017 - М12х25-Sk-10.9-A3P"

    Кол-во: 400

    "Позиция 108"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М8х80-10.9-A1P"

    Кол-во: 330

    "Позиция 109"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М8х70-10.9-A1P"

    Кол-во: 50

    "Позиция 110"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М8х40-10.9-A1P"

    Кол-во: 160

    "Позиция 111"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М42х300-10.9-A3P"

    Кол-во: 320

    "Позиция 112"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М36х140-10.9-A3P"

    Кол-во: 1080

    "Позиция 113"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М30х110-10.9-A3P"

    Кол-во: 160

    "Позиция 114"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М24х90-10.9-A3P"

    Кол-во: 60

    "Позиция 115"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М20х80-10.9-A3P"

    Кол-во: 20

    "Позиция 116"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М20х160-10.9-A3P"

    Кол-во: 68

    "Позиция 117"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М20х130-10.9-A3P"

    Кол-во: 324

    "Позиция 118"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М20х110-10.9-A3P"

    Кол-во: 30

    "Позиция 119"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М20х100-10.9-A3P"

    Кол-во: 492

    "Позиция 120"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М16х80-10.9-A2P"

    Кол-во: 212

    "Позиция 121"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М16х65-10.9-A2P"

    Кол-во: 704

    "Позиция 122"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М16х100-10.9-A2P"

    Кол-во: 184

    "Позиция 123"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М12х50-8.8-A2P"

    Кол-во: 700

    "Позиция 124"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М10х90-10.9-A2P"

    Кол-во: 730

    "Позиция 125"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М10х60-10.9-A2P"

    Кол-во: 20

    "Позиция 126"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М10х50-10.9-A2P"

    Кол-во: 40

    "Позиция 127"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М10х45-10.9-A2P"

    Кол-во: 590

    "Позиция 128"

    "Болт М30-6gх130.58.20.016 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 800

    "Позиция 129"

    "Болт М20-6gх40.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 16

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