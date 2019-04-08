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Номер извещения
31907705152
Уникальный номер закупки
12-03.2019
Наименование закупки
Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 10:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72
Почтовый адрес
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72
Контактный телефон
+7 3532 73-77-00
Факс
Адрес электронной почты
admin@stomrostosh.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гурьянова Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 06:00 GMT +308.04.2019 06:0008.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907705152Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техникиОренбург
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 08:0008.04.2019 08:0008.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907705152Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техникиОренбург
Подведение итогов не позднее
09.04.2019 09:0009.04.2019 09:0009.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907705152Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техникиОренбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники
Начальная цена
610 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12 месяцев
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «Стоматологическая поликлиника «Ростошь», объекты г. Оренбург, п. Ростоши, ул. Газпромовская, 72., г. Оренбург, пер. Бассейный, 1 (филиал)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
Адрес местонахождения
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72
33.13.12.000
86.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
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