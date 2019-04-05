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    Главная / Торги / Выполнение проектных работ на реконструкцию

    Выполнение проектных работ на реконструкцию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 12:3005.04.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939001Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ на реконструкциюКемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939001

    Уникальный номер закупки

    19/КЭС/0019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектных работ на реконструкцию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Техническое задание поз1

    приложение к ТЗ поз1

    Ведомость поз.1

    Ведомость поз.2

    шаблон договора поз1

    шаблон договора поз2

    приложение к ТЗ поз.2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Юридический адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    Почтовый адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Контактный телефон

    +7 3842 71-95-28

    Факс

    +7 3842 71-95-28

    Адрес электронной почты

    kes.zakupki@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурская Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Документация проектная для строительства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектных работ на реконструкцию

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 11:0026.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939001Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ на реконструкциюКемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных работ на реконструкцию

    Начальная цена

    360 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «Кузбассэнергосбыт» город Кемерово, проспект Ленина, 90/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 90 дней после подписания актов приема-передачи выполненных работ и предоставления счета-фактуры Подрядчиком
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    41.10

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    41.10

    Разработка строительных проектов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение проектных работ на реконструкцию водоотведения внутреннего двора административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово проспект Ленина, 90/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Выполнение проектных работ на реконструкцию теплоснабжения административного здания ПАО "Кузбассэнергосбыт" город Кемерово проспект Ленина, 90/4"

    Кол-во: 1

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