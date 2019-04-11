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Номер извещения
ГП927921
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт нагревательных печей стана 150
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 07:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 906 372-91-17
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
gmn@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потапова Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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Капитальный ремонт нагревательных печей стана 150
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2019 12:00 GMT +311.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927921Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт нагревательных печей стана 150Белорецк
Дата и время вскрытия заявок
11.04.2019 12:0011.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927921Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт нагревательных печей стана 150Белорецк
Подведение итогов не позднее
28.06.2019 15:0028.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927921Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт нагревательных печей стана 150Белорецк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт нагревательных печей стана 150
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО БМКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
70.32.13.781
43.99.90.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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