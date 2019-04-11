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    Главная / Торги / Капитальный ремонт нагревательных печей стана 150

    Капитальный ремонт нагревательных печей стана 150

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927921Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт нагревательных печей стана 150БелорецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927921

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт нагревательных печей стана 150

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 07:29

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тз

    печ ПШП

    договор

    документы

    Изменения в извещении

    печь ПРП

    механика 2

    Изменения в извещении

    механика 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 906 372-91-17

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    gmn@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт нагревательных печей стана 150

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.04.2019 12:00 GMT +311.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927921Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт нагревательных печей стана 150Белорецк

    Дата и время вскрытия заявок

    11.04.2019 12:0011.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927921Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт нагревательных печей стана 150Белорецк

    Подведение итогов не позднее

    28.06.2019 15:0028.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927921Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт нагревательных печей стана 150Белорецк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.201928.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927921Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт нагревательных печей стана 150Белорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт нагревательных печей стана 150

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО БМКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендовано постоплата 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    70.32.13.781

    Работы по техническому обслуживанию (содержанию) и перекладке печей, дымоходов, очагов, каминов и т.п., выполняемые по индивидуальным заказам

    43.99.90.120

    Работы по устройству огнеупорной футеровки промышленных печей и т. п.

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Механоремонтные работы"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Капитальный ремонт печис роликовым подом"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Капитальный ремонт печис шагающим подом"

    Кол-во: 0

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