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Номер извещения
31907695897
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Монтаж систем кондиционирования на площадке № 1,3 АО «НПО НИИИП-НЗиК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 06:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 278-99-97
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
zakupki@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цорн Андрей Андреевич
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Монтаж систем кондиционирования на площадке № 1,3 АО "НПО НИИИП-НЗиК"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж систем кондиционирования на площадке № 1,3 АО "НПО НИИИП-НЗиК"
Начальная цена
1 603 728,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием конкурсной документации (Приложение № 7 к документации на проведение конкурса в электронной форме)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 и г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
43.22.12
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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