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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927920
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка анкерных болтов А1, А2, А3, А4 для нужд ООО «Эльгауголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 05:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 411 14-79213 доб. 5
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Ekaterina.Bodoeva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бодоева Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка анкерных болтов А1, А2, А3, А4 для нужд ООО «Эльгауголь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 02:00 GMT +305.04.2019 02:0005.04.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927920Дата и время окончания срока приема заявок Закупка анкерных болтов А1, А2, А3, А4 для нужд ООО «Эльгауголь»Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 02:0005.04.2019 02:0005.04.2019 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927920Дата и время вскрытия заявок Закупка анкерных болтов А1, А2, А3, А4 для нужд ООО «Эльгауголь»Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
05.06.2019 10:0005.06.2019 10:0005.06.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927920Подведение итогов не позднее Закупка анкерных болтов А1, А2, А3, А4 для нужд ООО «Эльгауголь»Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка анкерных болтов А1, А2, А3, А4 для нужд ООО «Эльгауголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОТПРАВКА БАГАЖОМ Отправка на ст. Улак ДВ ЖД, Амурская область, ТК ООО «Азимут» и ООО «АЛК» - при условии, что одно место отгрузки не должно превышать 100 кг., и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. Отправка на ст. Улак ДВ ЖД, Амурская область ТК ООО «Продис-ДВ» (г. Благовещенск) любой вес и объем. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» 9.2. КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: ул. Мохортова, д.10, офис 213, г. Тында, Амурская область, Россия, 676282 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
28.74.11.119
42.99
Документация лота
Кол-во: 24
Кол-во: 40
Кол-во: 16
Кол-во: 40
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