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    Главная / Торги / Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3 БР), подаче и уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам в 2019-2020 гг. (АмКС-047-19).

    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3 БР), подаче и уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам в 2019-2020 гг. (АмКС-047-19).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907695813Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3БР), подаче, уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам БлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907695813

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3 БР), подаче и уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам в 2019-2020 гг. (АмКС-047-19).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 05:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД

    Продление

    Уведомление о продлении сровков подведения итогов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Амурские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    +7 42622 2-07-27

    Факс

    +7 4162 22-07-37

    Адрес электронной почты

    o.jukova@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жукова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    вагон

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3БР), подаче, уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.04.2019 11:00 GMT +312.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907695813Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3БР), подаче, уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам Благовещенск

    Дата и время вскрытия заявок

    12.04.2019 11:00GMT +312.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907695813Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3БР), подаче, уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам Благовещенск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.05.201906.05.2019 09:0006.05.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907695813Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3БР), подаче, уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам Благовещенск

    Подведение итогов не позднее

    17.05.2019 11:0017.05.2019 11:0017.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907695813Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3БР), подаче, уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам Благовещенск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.201917.05.2019 11:0017.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907695813Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3БР), подаче, уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3БР), подаче, уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам

    Начальная цена

    24 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    80000 т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно п.3 Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Амурские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    52.10.19.900

    Услуги по складированию и хранению прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    52.10.9

    Хранение и складирование прочих грузов

    Документация лота

    КД

    28.03.2019

    Продление

    12.04.2019

    Уведомление о продлении сровков подведения итогов

    12.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хранение и складирование прочих грузов"

    Кол-во: 80000

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    Без обеспечения
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