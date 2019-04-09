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Номер извещения
31907695759
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по транспортно-экспедиционному обслуживанию при организации междугородных и международных грузовых перевозок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 03:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
Почтовый адрес
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
Контактный телефон
+7 4112 49-12-27
Факс
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Адрес электронной почты
dmitrieva.elena@yakutia.aero
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Якутск
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Выполнение комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию (ТЭО) при организации междугородних и международных грузовых перевозок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 03:00 GMT +309.04.2019 03:0009.04.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907695759Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию (ТЭО) при организации междугородних и международных грузовых перевозокЯкутск
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 03:0009.04.2019 03:0009.04.2019 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907695759Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию (ТЭО) при организации междугородних и международных грузовых перевозокЯкутск
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 03:0015.04.2019 03:0015.04.2019 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907695759Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию (ТЭО) при организации междугородних и международных грузовых перевозокЯкутск
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию (ТЭО) при организации междугородних и международных грузовых перевозок
Начальная цена
23 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
52.2
52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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