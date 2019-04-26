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    Главная / Торги / Закупка запасных частей для крана-манипулятора Hiab

    Закупка запасных частей для крана-манипулятора Hiab

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927928Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для крана-манипулятора HiabМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927928

    Уникальный номер закупки

    1159/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей для крана-манипулятора Hiab

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 08:28

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Техническое задание

    Извещение

    Форма КП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    a.sherstobaeva@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шерстобаева Анастасия Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей для крана-манипулятора Hiab

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 16:0030.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927928Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для крана-манипулятора HiabМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для крана-манипулятора Hiab

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цилиндр выдвижения секции"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Цилиндр выдвижения секции"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Цилиндр выдвижения секции"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Цилиндр выдвижения секции"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Цилиндр выдвижения секции"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Трубка гидравлическая цилиндра подъёма"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Трубка гидравлическая цилиндра поворота"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Трубка гидравлическая цилиндра поворота"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Трубка гидравлическая цилиндра выдвижения стрелы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Трубка гидравлическая на основной цилиндр подъема"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Трубка гидроцилиндра выдвижения секции стрелы"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Трубка гидравлическая на цилиндр выдвижения стрелы"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Трубка гидроцилиндра выдвижения первой секции стрелы"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Трубка гидроцилиндра выдвижения секции стрелы"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Рем. комплект гидрораспределителя"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "РВД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "РВД"

    Кол-во: 14

    "Позиция 18"

    "РВД"

    Кол-во: 14

    "Позиция 19"

    "РВД"

    Кол-во: 14

    "Позиция 20"

    "РВД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "РВД цилиндра выдвижения стрелы 1- й секции"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "РВД"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Набор уплотнений цилиндра"

    Кол-во: 46

    "Позиция 24"

    "Комлект уплотнений цилиндра выдвижения стрелы"

    Кол-во: 18

    "Позиция 25"

    "Комлект уплотнений поворотного цилиндра"

    Кол-во: 18

    "Позиция 26"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Клапанц илиндра поворота"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Клапан цилиндра выдвижения 2-й секции стрелы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Клапан давления цилиндра выдвижения 2-й секции"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Датчик давления"

    Кол-во: 11

    "Позиция 31"

    "Гидрозамок цилиндра подъема стрелы"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Гидрозамок цилиндра подъема стрелы"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Гидрозамок цилиндра подъема стрелы"

    Кол-во: 2

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