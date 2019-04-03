Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. Постоплата в течение 30 дней с момента оказания услуг. Условия: в соответствии с условиями договора. Сроки: Срок выполнения работ по Договору – 14 (четырнадцать) календарных дней с начала выполнения работ, включая оформление пропусков на территорию аэропорта Внуково на сотрудников Подрядчика. Начало выполнения работ – дата подписания Сторонами Договора. Срок оформления пропусков не может превышать 20 календарных дней со дня подписания Договора Сторонами.