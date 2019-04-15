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    Главная / Торги / Запасные части для автобусов "ЛиАЗ-621321"

    Запасные части для автобусов "ЛиАЗ-621321"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2019 13:0015.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927976Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автобусов "ЛиАЗ 621321"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927976

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части для автобусов "ЛиАЗ-621321"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 11:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о запросе цен

    Запрос Форма ТКП

    Типовая форма договора поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4146

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.biyushkin@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Биюшкин Антон Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для автобусов "ЛиАЗ 621321"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.04.201923.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927976Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автобусов "ЛиАЗ 621321"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автобусов "ЛиАЗ 621321"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Угловой редуктор ZF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Стекло лобовое панорамное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Сильфон в комплекте"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Сальник ступицы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Сальник ступицы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Подшипник передней ступицы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Подшипник передней ступицы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Подшипник игольчатый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Наконечник поперечной/продольной рулевой тяги"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Наконечник поперечной рулевой тяги правый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Наконечник поперечной рулевой тяги левый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Крышка ступицы переднего колеса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Конично-роликовый подшипник ступицы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Колодка тормозная передняя/задняя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Диск тормозной задний/передний"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Гарнитура сильфона в комплекте"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Шкворень"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Втулка шкворня"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Боковое покрытие пола в комплекте"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Баллон задней пневматической подвески ZF"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "Подушка крепления амортизатора"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Амортизатор SACHS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Cтупица заднего моста сб."

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Глушитель с катализатором Лиаз дв.MAN D0836LOH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Труба с термоизоляцией ЛИАЗ-62131"

    Кол-во: 1

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