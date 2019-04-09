Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Арматура трубопроводная"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Арматура трубопроводная"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 11:5909.04.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907707653Дата и время окончания срока приема заявок арматура трубопроводнаяСогласно документации по проведению запроса предложенийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907707653

    Уникальный номер закупки

    220 726

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Арматура трубопроводная"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 13:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о запросе предложений в электронной форме №220 726.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №220 726.docx

    Техническое задание по запросу предложений № 220 726 ЛОТ № 1.docx

    Форма Коммерческого предложения № 220 726 ЛОТ № 1.xlsx

    Форма описания поставляемого товара № 220 726 ЛОТ № 1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукушкин Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению запроса предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Арматура трубопроводная

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907707653Подведение итогов не позднее арматура трубопроводнаяСогласно документации по проведению запроса предложений

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматура трубопроводная

    Начальная цена

    2 540 340,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Краны и клапаны прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уплотнитель для клапана предохранительного запорного"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Пружина клапана пилота регулятора давления"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Клапан рабочий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Клапан малый для ПКК-40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Мембрана отключающего устройства для регулятора давления газа РДГД-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Пружина пилота для регулятора давления"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Клапан рабочий для клапана предохранительного запорного"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Комплект мембран для регулятора давления"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Комплект импульсных трубок для регулятора давления газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 9

    "Позиция 12"

    "Седло пилота управления к регулятору давления"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДНК-1000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Мембрана механизма контроля клапана запорного"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Клапан рабочий для клапана предохранительно-сбросного"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Пружина настроечная для клапана предохранительного запорного регулятора РДНК-400ММ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДГ-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Клапан рабочий для регулятора давления РДНК-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Комплект импульсных трубок для регулятора давления газа РДБК1-50Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Клапан пилота"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Уплотнитель клапана предохранительного сбросного ПСК-50Н"

    Кол-во: 13

    "Позиция 23"

    "Мембрана клапана отсечного регулятора давления газа РДНК-1000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Мембрана регулятора давления газа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Мембрана клапана ПКН-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления РДБК-50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 9

    "Позиция 28"

    "Мембрана пилота для регулятора давления газа"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Мембрана для ПЗК регулятора давления РДГ-50В(Н)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Мембрана рабочая регулятора РДНК-1000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Клапан предохранительный запорный для регуляторов давления газа РДНК-400М"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Клапан для регулятора давления газа"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Дроссель регулирующий в сборе для регулятора давления газа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Мембрана исполнительного механизма для регулятора давления газа РДГ-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Мембрана клапана предохранительного сбросного"

    Кол-во: 13

    "Позиция 36"

    "Пружина настроечная для клапана предохранительного запорного регулятора давления газа РДГ-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Пружина клапана запорного (малая) на КПЗ-100Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Пружина клапана запорного (большая) на КПЗ-100Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Клапан предохранительный запорный для регуляторов давления газа РДНК-400, РДНК-У, РДНК-1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Клапан отсечной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Клапан пилота для регулятора давления газа РДБК1-50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Мембрана клапана предохраниетльного запорного"

    Кол-во: 7

    "Позиция 43"

    "Мембрана"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Мембрана стабилизатора регулятора давления газа квадратная"

    Кол-во: 12

    "Позиция 45"

    "Пружина регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 7

    "Позиция 46"

    "Мембрана рабочая для клапана ПСК-50Н"

    Кол-во: 24

    "Позиция 47"

    "Мембрана рабочая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "Мембрана для ПСК регулятора давления РДНК-400"

    Кол-во: 13

    "Позиция 49"

    "Мембрана"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДУК-50"

    Кол-во: 7

    "Позиция 51"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДНК-400М"

    Кол-во: 15

    "Позиция 52"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДГ-50В(Н)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 53"

    "Ремкомплект для клапана предохранительного запорного ПКК-40Н"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-80Н"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Ремкомплект клапана предохранительного сбросного"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК-50Н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК 1П-50/35"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного сбросного ПСК-50Н/20"

    Кол-во: 62

    "Позиция 59"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного сбросного ПСК-25Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Ремкомплект для клапан предохранительного запорного"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Комплект для капитального ремонта клапана регулятора РДБК 1П-50/25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Ремкомплект клапана предохранительного сбросного ПСК-50Н/5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-150Н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Ремкомплект для клапана"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Ремкомплект для регулятора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Ремкомплект для регулятора давления газа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Ремкомплект для регулятора давления газа прямого действия РДП-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Стабилизатор для регулятора давления газа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Дроссель регулирующий в сборе для регулятора давления газа"

    Кол-во: 30

    "Позиция 71"

    "Пилот КН-2 для регулятора давления газа РДБК-1-100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Пилот КН-2 для регулятора давления газа РДБК-1-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Стабилизатор регулятора давления газа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДГ-150Н"

    Кол-во: 50

    "Позиция 75"

    "Мембрана пилота"

    Кол-во: 100

    "Позиция 76"

    "Комплект для капитального ремонта клапана регулятора РДУК 100/70В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Комплект для капитального ремонта клапана ПКВ-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Комплект для капитального ремонта клапана ПКВ-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Комплект для капитального ремонта клапана ПКН-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Комплект для капитального ремонта клапана КПЗ-200В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Комплект для капитального ремонта клапана РДБК 1-50/25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Комплект для капитального ремонта клапана редуктора РДУК 200/10H"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Комплект для капитального ремонта клапана РДУК 2-200/140H"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Клапан"

    Кол-во: 15

    "Позиция 85"

    "Клапан малый клапана предохранительного запорного"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Комплект ремнотный для регулятора давления газа"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа"

    Кол-во: 31

    "Позиция 88"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДУК-200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Мембрана основного клапана регулятора давления газа РДБК1-50"

    Кол-во: 9

    "Позиция 91"

    "Мембрана для клапана КПЗ-50Н"

    Кол-во: 24

    "Позиция 92"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДНК-50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Клапан рабочий для клапана предохранительного сбросного"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Клапан с направляющей для ПСК-50Н"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Мембрана для ПЗК регулятора давления РДНК-400"

    Кол-во: 18

    "Позиция 96"

    "Кольцо уплотнительное для клапана предохранительного запорного КПЗ-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДУК-100"

    Кол-во: 21

    "Позиция 98"

    "Мембрана для клапана КПЗ-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного сбросного"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Мембрана стабилизатора регулятора давления газа"

    Кол-во: 21

    "Позиция 101"

    "Мембрана стабилизатора регулятора давления газа"

    Кол-во: 7

    "Позиция 102"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа"

    Кол-во: 32

    "Позиция 103"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Мембрана пилота для регулятора давления газа"

    Кол-во: 33

    "Позиция 105"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления РДБК-50"

    Кол-во: 37

    "Позиция 106"

    "Кольцо уплотнительное для клапана предохранительного запорного"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Мембрана стабилизатора регулятора давления газа"

    Кол-во: 7

    "Позиция 108"

    "Мембрана пилота для регулятора давления газа РДБК1-50"

    Кол-во: 15

    "Позиция 109"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДБК1-100"

    Кол-во: 13

    "Позиция 110"

    "Мембрана пилота для регулятора давления газа РДГ-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Мембрана стабилизатора регулятора давления газа"

    Кол-во: 7

    "Позиция 112"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДГ-50"

    Кол-во: 12

    "Позиция 113"

    "Мембрана для ПСК КПС-Н"

    Кол-во: 18

    "Позиция 114"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДГ-50Н"

    Кол-во: 26

    "Позиция 115"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-50Н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-100-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДП-100Н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 118"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа"

    Кол-во: 22

    "Позиция 119"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-50"

    Кол-во: 13

    "Позиция 120"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК-100"

    Кол-во: 19

    "Позиция 121"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-150ВМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 122"

    "Комплект РТИ"

    Кол-во: 21

    "Позиция 123"

    "Комплект РТИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Комплект"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Комплект"

    Кол-во: 100

    "Позиция 126"

    "Ремкомплект основной"

    Кол-во: 3

    "Позиция 127"

    "Комплект импульсных трубок для регулятора давления газа РДБК1-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Комплект импульсных трубок для регулятора давления газа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДБК1-50-35"

    Кол-во: 29

    "Позиция 130"

    "Мембрана для ПЗК регулятора давления РДНК-1000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 131"

    "Мембрана для ПЗК регулятора давления РДНК-400"

    Кол-во: 5

    "Позиция 132"

    "Мембрана штока уплотнительная регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "Мембрана"

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "Мембрана"

    Кол-во: 60

    "Позиция 135"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГД-20М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 136"

    "Ремкомплект дополнительный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РД-32М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа"

    Кол-во: 6

    "Позиция 139"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного запорного КПЗ-50Н"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного сбросного ПСК-50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 143"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного запорного КПЗ-50В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного запорного"

    Кол-во: 7

    "Позиция 145"

    "Клапан рабочий к клапану предохранительному сбросному"

    Кол-во: 11

    "Позиция 146"

    "Мембрана пилота для регулятора давления газа РДГ-80Н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Дроссель для регулятора давления газа РДГ-50Н"

    Кол-во: 24

    "Позиция 148"

    "Клапан пилота управления регулятора давления"

    Кол-во: 10

    "Позиция 149"

    "Дроссель регулирующий в сборе для регулятора давления газа"

    Кол-во: 32

    "Позиция 150"

    "Комплект мембран для клапана предохранительного запорного"

    Кол-во: 6

    "Позиция 151"

    "Комплект"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Дроссель регулирующий в сборе для регулятора давления газа РДГ-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Мембрана для клапана КПЗ-100Н"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Седло для регулятора давления газа РДБК1-50Н"

    Кол-во: 6

    "Позиция 155"

    "Клапан обратный клапана предохранительного запорного ПКК-40"

    Кол-во: 12

    "Позиция 156"

    "Клапан для регулятора давления газа РДГ-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДБК1-50/25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДБК1-50/25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Мембрана стабилизатора регулятора давления газа РДБК1-50Н"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "Ремкомплект для регулятора давления газа прямого действия РДП-50Н"

    Кол-во: 12

    "Позиция 161"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-50/400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Дроссель регулирующий в сборе для регулятора давления газа РДБК1-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Ремкомплект"

    Кол-во: 12

    "Позиция 164"

    "Ремкомплект"

    Кол-во: 12

    "Позиция 165"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа"

    Кол-во: 6

    "Позиция 166"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 167"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 168"

    "Уплотнитель резиновый для клапана предохранительного запорного КПЗ-100Н"

    Кол-во: 6

    "Позиция 169"

    "Ремкомплект дополнительный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 170"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДГ-80Н"

    Кол-во: 7

    "Позиция 171"

    "Клапан рабочий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Клапан рабочий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Ремкомплект основной"

    Кол-во: 18

    "Позиция 174"

    "Ремкомплект для клапана"

    Кол-во: 13

    "Позиция 175"

    "Ремкомплект для клапана"

    Кол-во: 5

    "Позиция 176"

    "Комплект мембран"

    Кол-во: 8

    "Позиция 177"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Дроссель верхний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "Кольцо сетчатое"

    Кол-во: 58

    "Позиция 180"

    "Мембрана рабочая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 181"

    "Мембрана рабочая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 182"

    "Мембрана стабилизатора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 183"

    "Уплотнитель клапана для регулятора давления газа РДНК-400М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Мембрана для ПЗК регулятора давления РДНК-400М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "Комплект мембран для клапана предохранительного сбросного"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления"

    Кол-во: 22

    "Позиция 187"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Кольцо уплотнительное для регулятора давления РДНК-400"

    Кол-во: 5

    "Позиция 189"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа "

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "Комплект мембран для регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 4

    "Позиция 191"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Комплект мембран для регулятора давления газа РДНК-1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "Кольцо уплотнительное для регулятора давления РДБК-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 194"

    "Кольцо уплотнительное для регулятора давления РДБК-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 195"

    "Прокладка уплотнительная для импульсной трубки регулятора давления газа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 196"

    "Мембрана основного клапана регулятора давления газа РДБК1-100"

    Кол-во: 23

    "Позиция 197"

    "Кольцо стопорное на шток ПЗК регулятора давления РДНК-400"

    Кол-во: 4

    "Позиция 198"

    "Седло для регулятора давления газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "Мембрана пилота для регулятора давления газа"

    Кол-во: 9

    "Позиция 201"

    "Седло для регулятора давления газа РДНК-400М"

    Кол-во: 3

    "Позиция 202"

    "Клапан стабилизатора регулятора РДБК1-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 203"

    "Мембрана для ПСК регулятора давления РДНК-1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Клапан отсечной для регулятора давления газа РДНК-400М"

    Кол-во: 3

    "Позиция 205"

    "Мембрана пилота для регулятора давления газа РДБК-100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 206"

    "Комплект пружин отключающего устройства для регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 207"

    "Комплект пружин для регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "Прокладка на дроссель регулятора давления газа РДБК-50"

    Кол-во: 12

    "Позиция 209"

    "Пружина иглы регулятора давления газа РДБК1-50-35"

    Кол-во: 5

    "Позиция 210"

    "Пружина иглы регулятора давления газа РДБК1-100Н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 211"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-50-35"

    Кол-во: 9

    "Позиция 212"

    "Комплект РТИ для ПКН-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 213"

    "Комплект РТИ для ПКН-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Мембрана клапана предохранительного сбросного для ПКН-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 215"

    "Клапан предохранительный с резиновым уплотнителем для КПЗ-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "Мембрана клапана предохранительно-зпорного ПКН-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 217"

    "Клапан рабочий с резиновым уплотнителем для предохранительного запорного клапана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Клапан рабочий для клапана предохранительного запорного"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Клапан рабочий для клапана предохранительного запорного"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Прокладка уплотнительная верхней крышки регулятора "

    Кол-во: 6

    "Позиция 221"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДБК1-50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 222"

    "Дроссель регулирующий в сборе для регулятора давления газа РДБК1-50-35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 223"

    "Стабилизатор для регулятора давления газа РДБК1-50Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 224"

    "Клапан основной для регулятора давления газа РДБК1-100-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 225"

    "Мембрана"

    Кол-во: 6

    "Позиция 226"

    "Мембрана"

    Кол-во: 6

    "Позиция 227"

    "Мембрана"

    Кол-во: 106

    "Позиция 228"

    "Седло рабочее для регулятора давления газа РДНК-1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДУК-100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 230"

    "Уплотнительное кольцо штока клапана отключающего устройства регулятора давления газа РДНК-1000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 231"

    "Пружина малая ПЗК для регулятора давления РДНК-1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 232"

    "Пружина большая ПЗК для регулятора давления РДНК-1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 233"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДУК-50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 234"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК-50"

    Кол-во: 14

    "Позиция 235"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 60

    "Позиция 236"

    "Клапан отсечной"

    Кол-во: 8

    "Позиция 237"

    "Мембрана регулятора управления прямого действия регулятора давления РДБК1-50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 238"

    "Мембрана пилота"

    Кол-во: 3

    "Позиция 239"

    "Мембрана"

    Кол-во: 4

    "Позиция 240"

    "Клапан для ПСК-50В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 241"

    "Мембрана клапана предохранительного"

    Кол-во: 2

    "Позиция 242"

    "Мембрана клапана предохранительного сбросного ПСК-50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 243"

    "Мембрана для ПЗК регулятора давления РДНК-100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 244"

    "Пружина клапана предохранительного сбросного ПСК-50Н"

    Кол-во: 6

    "Позиция 245"

    "Шток отключающего устройства регулятора РДГК"

    Кол-во: 4

    "Позиция 246"

    "Стакан направляющий пилота для регулятора РДБК1-50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 247"

    "Рычаг нижний клапана предохранительного запорного"

    Кол-во: 4

    "Позиция 248"

    "Рычаг верхний клапана КПЗ-50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 249"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДБК1-50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 250"

    "Мембрана отключающего устройства для регуляторов давления газа РДГК, РДНК, РДСК"

    Кол-во: 14

    "Позиция 251"

    "Ремкомплект для клапана"

    Кол-во: 9

    "Позиция 252"

    "Ремкомплект для регулятора"

    Кол-во: 31

    "Позиция 253"

    "Мембрана"

    Кол-во: 8

    "Позиция 254"

    "Дроссель нижний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 255"

    "Мембрана"

    Кол-во: 30

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить