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Номер извещения
ГП927905
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предварительный отбор потенциальных участников тендера на предоставление комплекса услуг по организации деловых поездок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 17:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125284, Российская Федерация, Москва, Беговая, д.3 с.1
Почтовый адрес
125284, Российская Федерация, Москва, Беговая, д.3 с.1
Контактный телефон
+7 909 984-95-22
Факс
Адрес электронной почты
aratnikova@volga-group.com
Ф.И.О. контактного лица
Ратникова Александра Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по организации деловых поездок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 15:00 GMT +302.04.2019 15:0002.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927905Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по организации деловых поездокМосква
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 15:0002.04.2019 15:0002.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927905Дата и время вскрытия заявок Услуги по организации деловых поездокМосква
Подведение итогов не позднее
13.05.2019 12:0013.05.2019 12:0013.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927905Подведение итогов не позднее Услуги по организации деловых поездокМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по организации деловых поездок
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волга Груп
Все закупки и тендеры Волга Груп
Адрес местонахождения
125284, Российская Федерация, Москва, Беговая, д.3 с.1
79
Документация лота
Кол-во: 0
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