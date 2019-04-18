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Номер извещения
31907700522
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров генерального подряда на выполнение работ по технологическому присоединению объектов для нужд Общества с ограниченной ответственностью "НОВОГОР-Прикамье" и Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал». РКСМ-906
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32
Факс
--
Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Центральный
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Заключение договора генерального подряда на строительство сетей водоснабжения и водоотведения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2019 12:00 GMT +318.04.2019 12:0018.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907700522Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора генерального подряда на строительство сетей водоснабжения и водоотведенияЦентральный
Дата и время вскрытия заявок
18.04.2019 12:00GMT +318.04.2019 12:0018.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907700522Дата и время вскрытия заявок Заключение договора генерального подряда на строительство сетей водоснабжения и водоотведенияЦентральный
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.201929.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907700522Дата окончания срока рассмотрения заявок Заключение договора генерального подряда на строительство сетей водоснабжения и водоотведенияЦентральный
Подведение итогов не позднее
29.04.2019 12:0029.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907700522Подведение итогов не позднее Заключение договора генерального подряда на строительство сетей водоснабжения и водоотведенияЦентральный
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора генерального подряда на строительство сетей водоснабжения и водоотведения
Начальная цена
49 492 914,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно конкурсной документации Приложение 6 – Техническая документация размещена на сайте по ссылке: http://www.roscomsys.ru/purchases/all/current-procedures/ Раздел: действующие процедуры. РКСМ-906. №31907700522 Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров генерального подряда на выполнение работ по технологическому присоединению объектов для нужд Общества с ограниченной ответственностью "НОВОГОР-Прикамье" и Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал». РКСМ-906
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.ПермьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
71.12.20.110
71.12.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение работ по технологическому присоединению объектов к сетям водоотведения и водоснабжения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2019 12:00 GMT +318.04.2019 12:0018.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907700522Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по технологическому присоединению объектов к сетям водоотведения и водоснабженияЦентральный
Дата и время вскрытия заявок
18.04.2019 12:00GMT +318.04.2019 12:0018.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907700522Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по технологическому присоединению объектов к сетям водоотведения и водоснабженияЦентральный
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.201929.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907700522Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по технологическому присоединению объектов к сетям водоотведения и водоснабженияЦентральный
Подведение итогов не позднее
29.04.2019 12:0029.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907700522Подведение итогов не позднее Выполнение работ по технологическому присоединению объектов к сетям водоотведения и водоснабженияЦентральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по технологическому присоединению объектов к сетям водоотведения и водоснабжения
Начальная цена
12 295 432,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно конкурсной документации Приложение 6 – Техническая документация размещена на сайте по ссылке: http://www.roscomsys.ru/purchases/all/current-procedures/ Раздел: действующие процедуры. РКСМ-906. №31907700522 Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров генерального подряда на выполнение работ по технологическому присоединению объектов для нужд Общества с ограниченной ответственностью "НОВОГОР-Прикамье" и Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал». РКСМ-906
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.ПетрозаводскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
42.21.23
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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