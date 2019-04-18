Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

согласно конкурсной документации Приложение 6 – Техническая документация размещена на сайте по ссылке: http://www.roscomsys.ru/purchases/all/current-procedures/ Раздел: действующие процедуры. РКСМ-906. №31907700522 Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров генерального подряда на выполнение работ по технологическому присоединению объектов для нужд Общества с ограниченной ответственностью "НОВОГОР-Прикамье" и Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал». РКСМ-906