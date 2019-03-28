Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

2.5. Авансирование не предусмотрено. 2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих с даты подписания Заказчиком товарной накладной (универсального передаточного документа) и на основании счета, счета-фактуры (при наличии), оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.