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    Главная / Торги / Поставка автозапчастей

    Поставка автозапчастей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 18:0028.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927903Дата и время окончания срока приема заявок Поставка АвтозапчастейОрелПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927903

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автозапчастей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
    Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК

    Юридический адрес

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Почтовый адрес

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Контактный телефон

    +7 4862 77-13-79

    Факс

    +7 4862 77-13-79

    Адрес электронной почты

    it@oogz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Константин Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Орел

    Закупки и тендеры Орловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Автозапчастей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 18:00 GMT +328.03.2019 18:0028.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927903Дата и время окончания срока приема заявок Поставка АвтозапчастейОрел

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.03.2019 10:0029.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927903Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка АвтозапчастейОрел

    Дата и время проведения

    29.03.2019 12:0029.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927903Дата и время проведения Поставка АвтозапчастейОрел

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2019 18:0029.03.2019 18:0029.03.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927903Подведение итогов не позднее Поставка АвтозапчастейОрел

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201929.03.2019 18:0029.03.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927903Подведение итогов не позднее Поставка АвтозапчастейОрел

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Автозапчастей

    Начальная цена

    8 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с функциональными, техническими и качественными характеристиками, представленными в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик осуществляет поставку Товара за свой счет в здание КУ ОО «Орелгосзаказчик», расположенное по адресу: 302026, г. Орел, ул. МОПРа, д. 42.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    2.5. Авансирование не предусмотрено. 2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих с даты подписания Заказчиком товарной накладной (универсального передаточного документа) и на основании счета, счета-фактуры (при наличии), оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
    Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК

    Адрес местонахождения

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Классификатор ОКПД2

    26.40.31.190

    Аппаратура для воспроизведения звука прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект Договора

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Автозапчастей"

    Кол-во: 1

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