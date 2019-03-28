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Номер извещения
ГП927903
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автозапчастей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
Почтовый адрес
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
Контактный телефон
+7 4862 77-13-79
Факс
+7 4862 77-13-79
Адрес электронной почты
it@oogz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Константин Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Орел
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Автозапчастей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 18:00 GMT +328.03.2019 18:0028.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927903Дата и время окончания срока приема заявок Поставка АвтозапчастейОрел
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.03.2019 10:0029.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927903Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка АвтозапчастейОрел
Дата и время проведения
29.03.2019 12:0029.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927903Дата и время проведения Поставка АвтозапчастейОрел
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 18:0029.03.2019 18:0029.03.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927903Подведение итогов не позднее Поставка АвтозапчастейОрел
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Автозапчастей
Начальная цена
8 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с функциональными, техническими и качественными характеристиками, представленными в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставщик осуществляет поставку Товара за свой счет в здание КУ ОО «Орелгосзаказчик», расположенное по адресу: 302026, г. Орел, ул. МОПРа, д. 42.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
Адрес местонахождения
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
26.40.31.190
Документация лота
Кол-во: 1
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