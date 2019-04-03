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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договоров на поставку несъемной опалубки из стеклофибробетона для нужд ООО «АРКС МТ» на ЦКАД3

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку несъемной опалубки из стеклофибробетона для нужд ООО «АРКС МТ» на ЦКАД3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927900Дата и время окончания срока приема заявок Несъемная опалубка из СФБ С9 Несъемная опалубка из СФБ СКр9 Несъемная опалубка из СФБ Скр9/пр Несъемная опалубка из СФБ Скр9/л Несъемная опалубка из СФБ С9/9 Несъемная опалубка из СФБ С9/13 Несъемная опалубка из СФБ С9/19 Несъемная опалубка из СФБ С9/20 Несъемная опалубка из СФБ С9/23 Несъемная опалубка из СФБ С21 Несъемная опалубка из СФБ СКр21 Несъемная опалубка из СФБ С21/20 Несъемная опалубка из СФБ С/21/23 Несъемная опалубка из СФБ С48 Несъемная опалубка из СФБ СКр48 Несъемная опалубка из СФБ С50 Несъемная опалубка из СФБ СКр50 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927900

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку несъемной опалубки из стеклофибробетона для нужд ООО «АРКС МТ» на ЦКАД3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 16:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Контактный телефон

    +7 937 749-75-55 доб. 3865

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.makuho@arks-mt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макухо Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Несъемная опалубка из СФБ С9 Несъемная опалубка из СФБ СКр9 Несъемная опалубка из СФБ Скр9/пр Несъемная опалубка из СФБ Скр9/л Несъемная опалубка из СФБ С9/9 Несъемная опалубка из СФБ С9/13 Несъемная опалубка из СФБ С9/19 Несъемная опалубка из СФБ С9/20 Несъемная опалубка из СФБ С9/23 Несъемная опалубка из СФБ С21 Несъемная опалубка из СФБ СКр21 Несъемная опалубка из СФБ С21/20 Несъемная опалубка из СФБ С/21/23 Несъемная опалубка из СФБ С48 Несъемная опалубка из СФБ СКр48 Несъемная опалубка из СФБ С50 Несъемная опалубка из СФБ СКр50

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927900Подведение итогов не позднее Несъемная опалубка из СФБ С9 Несъемная опалубка из СФБ СКр9 Несъемная опалубка из СФБ Скр9/пр Несъемная опалубка из СФБ Скр9/л Несъемная опалубка из СФБ С9/9 Несъемная опалубка из СФБ С9/13 Несъемная опалубка из СФБ С9/19 Несъемная опалубка из СФБ С9/20 Несъемная опалубка из СФБ С9/23 Несъемная опалубка из СФБ С21 Несъемная опалубка из СФБ СКр21 Несъемная опалубка из СФБ С21/20 Несъемная опалубка из СФБ С/21/23 Несъемная опалубка из СФБ С48 Несъемная опалубка из СФБ СКр48 Несъемная опалубка из СФБ С50 Несъемная опалубка из СФБ СКр50 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Несъемная опалубка из СФБ С9 Несъемная опалубка из СФБ СКр9 Несъемная опалубка из СФБ Скр9/пр Несъемная опалубка из СФБ Скр9/л Несъемная опалубка из СФБ С9/9 Несъемная опалубка из СФБ С9/13 Несъемная опалубка из СФБ С9/19 Несъемная опалубка из СФБ С9/20 Несъемная опалубка из СФБ С9/23 Несъемная опалубка из СФБ С21 Несъемная опалубка из СФБ СКр21 Несъемная опалубка из СФБ С21/20 Несъемная опалубка из СФБ С/21/23 Несъемная опалубка из СФБ С48 Несъемная опалубка из СФБ СКр48 Несъемная опалубка из СФБ С50 Несъемная опалубка из СФБ СКр50

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    соответственно приложению 2.1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Классификатор ОКПД2

    16.23.12.110

    Опалубка деревянная для бетонных строительных работ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Несъемная опалубка из СФБ СКр50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Несъемная опалубка из СФБ С50"

    Кол-во: 56

    "Позиция 3"

    "Несъемная опалубка из СФБ СКр48"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Несъемная опалубка из СФБ С48"

    Кол-во: 56

    "Позиция 5"

    "Несъемная опалубка из СФБ С/21/23"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Несъемная опалубка из СФБ С21/20"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Несъемная опалубка из СФБ СКр21"

    Кол-во: 36

    "Позиция 8"

    "Несъемная опалубка из СФБ С21"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Несъемная опалубка из СФБ С9/23"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Несъемная опалубка из СФБ С9/20"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Несъемная опалубка из СФБ С9/19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Несъемная опалубка из СФБ С9/13"

    Кол-во: 17

    "Позиция 13"

    "Несъемная опалубка из СФБ С9/9"

    Кол-во: 9

    "Позиция 14"

    "Несъемная опалубка из СФБ Скр9/л"

    Кол-во: 18

    "Позиция 15"

    "Несъемная опалубка из СФБ Скр9/пр"

    Кол-во: 18

    "Позиция 16"

    "Несъемная опалубка из СФБ СКр9"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Несъемная опалубка из СФБ С9"

    Кол-во: 1000

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