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Номер извещения
ГП927900
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договоров на поставку несъемной опалубки из стеклофибробетона для нужд ООО «АРКС МТ» на ЦКАД3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 16:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
Контактный телефон
+7 937 749-75-55 доб. 3865
Факс
--
Адрес электронной почты
d.makuho@arks-mt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макухо Дмитрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Несъемная опалубка из СФБ С9 Несъемная опалубка из СФБ СКр9 Несъемная опалубка из СФБ Скр9/пр Несъемная опалубка из СФБ Скр9/л Несъемная опалубка из СФБ С9/9 Несъемная опалубка из СФБ С9/13 Несъемная опалубка из СФБ С9/19 Несъемная опалубка из СФБ С9/20 Несъемная опалубка из СФБ С9/23 Несъемная опалубка из СФБ С21 Несъемная опалубка из СФБ СКр21 Несъемная опалубка из СФБ С21/20 Несъемная опалубка из СФБ С/21/23 Несъемная опалубка из СФБ С48 Несъемная опалубка из СФБ СКр48 Несъемная опалубка из СФБ С50 Несъемная опалубка из СФБ СКр50
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927900Подведение итогов не позднее Несъемная опалубка из СФБ С9 Несъемная опалубка из СФБ СКр9 Несъемная опалубка из СФБ Скр9/пр Несъемная опалубка из СФБ Скр9/л Несъемная опалубка из СФБ С9/9 Несъемная опалубка из СФБ С9/13 Несъемная опалубка из СФБ С9/19 Несъемная опалубка из СФБ С9/20 Несъемная опалубка из СФБ С9/23 Несъемная опалубка из СФБ С21 Несъемная опалубка из СФБ СКр21 Несъемная опалубка из СФБ С21/20 Несъемная опалубка из СФБ С/21/23 Несъемная опалубка из СФБ С48 Несъемная опалубка из СФБ СКр48 Несъемная опалубка из СФБ С50 Несъемная опалубка из СФБ СКр50 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Несъемная опалубка из СФБ С9 Несъемная опалубка из СФБ СКр9 Несъемная опалубка из СФБ Скр9/пр Несъемная опалубка из СФБ Скр9/л Несъемная опалубка из СФБ С9/9 Несъемная опалубка из СФБ С9/13 Несъемная опалубка из СФБ С9/19 Несъемная опалубка из СФБ С9/20 Несъемная опалубка из СФБ С9/23 Несъемная опалубка из СФБ С21 Несъемная опалубка из СФБ СКр21 Несъемная опалубка из СФБ С21/20 Несъемная опалубка из СФБ С/21/23 Несъемная опалубка из СФБ С48 Несъемная опалубка из СФБ СКр48 Несъемная опалубка из СФБ С50 Несъемная опалубка из СФБ СКр50
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соответственно приложению 2.1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
16.23.12.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 56
Кол-во: 6
Кол-во: 56
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 36
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 17
Кол-во: 9
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 100
Кол-во: 1000
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