"Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

6.5. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта оказания услуг. 6.6. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.