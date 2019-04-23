Железобетонные изделия (панели, плиты) (Опорная база)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по факту поставки Товара. Датой поставки Товара по Спецификации считается дата передачи Товара уполномоченному надлежащим образом представителю Покупателя/грузополучателя и подписания соответствующей товарной накладной (товарно-транспортной накладной). Условия оплаты: Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.