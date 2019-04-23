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    Главная / Торги / Железобетонные изделия (панели, плиты) (Опорная база)

    Железобетонные изделия (панели, плиты) (Опорная база)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.04.2019 10:3023.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927938Дата и время окончания срока приема заявок Опорная база, Здание общественного блокаМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927938

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Железобетонные изделия (панели, плиты) (Опорная база)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 09:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4391

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    tat.ryzhova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рыжова Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Опорная база, Здание противофонтанной службы, Здание ремонтно-механической мастерской (РММ) со складом МТР

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.201917.05.2019 13:0017.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927938Подведение итогов не позднее Опорная база, Здание противофонтанной службы, Здание ремонтно-механической мастерской (РММ) со складом МТРМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Опорная база, Здание противофонтанной службы, Здание ремонтно-механической мастерской (РММ) со складом МТР

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    167шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется силами поставщика ж/д транспортом до станции Лена ВСЖД; код станции – 927105. Автотранспортом: г. Усть-Кут, ул. Геологическая 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки Товара. Датой поставки Товара по Спецификации считается дата передачи Товара уполномоченному надлежащим образом представителю Покупателя/грузополучателя и подписания соответствующей товарной накладной (товарно-транспортной накладной). Условия оплаты: Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    23.6

    Изделия из бетона, цемента и гипса

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ж/б плита площадочная ЛП15-6-с сер.1.050.9-4.93 вып.2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Ж/б плита площадочная ЛП15-4-с сер.1.050.9-4.93 вып.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Ж/б плита площадочная ЛП15-3-с сер.1.050.9-4.93 вып.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Ж/б плита ПТ 75.300.16-3-1 серия 3.006.1-8, вып.3-1, с дополнительной сеткой С4,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.155.АС.000 л.28,32,33"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Ж/б плита ПТ75.300.16-3 серия 3.006.1-8 вып.0-1,3-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Ж/б плита П3 (ЛП15-1) сер.1.050.9-4.93 вып.2, 4550РД.00.Р.01.000.130.АС.000 (изм.1) л.36,40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Ж/б плита днища угловая ПДУ 300.300.20-6 сер.3.006.1-8 вып.1-2 F300, W8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Ж/б плита днища угловая ПДУ 140.150.12-6 сер.3.006.1-8 вып.1-2 F300, W8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Ж/б плита ПК 60.18-8АтVТ серия 1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Ж/б панель перекрытия ПК 60.18-3АmVт сер.1.141-1 вып.60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Ж/б плита ПК 60.15-8АтVТ серия 1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Ж/б плита ПК 60.15-8АтVТ серия 1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 9

    "Позиция 13"

    "Ж/б плита ПК 60.15-3АтVТ серия 1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Панель перекрытия ПК 60.12-8АmVт серия 1.141-1 выпуск 63"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Ж/б панель перекрытия ПК 60.12-8АmVт-а сер.1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Панель перекрытия ПК 60.10-8Ат-VТ серия 1.141-1 выпуск 63"

    Кол-во: 19

    "Позиция 17"

    "Панель перекрытия ПК 60.10-8АmVт серия 1.141-1 выпуск 63"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Ж/б плита ПК 60.10-4АтVТ серия 1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Ж/б плита ПК 57.15-8 АmVm сер.1.141.1 вып.63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Ж/б плита ПК 54.18-8АтVТ серия 1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Ж/б плита ПК 54.12-8АтVТ серия 1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Ж/б плита ПК 48.10-8АтVТ серия 1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Ж/б панель перекрытия ПК 57.18-3АmVТ сер.1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 7

    "Позиция 24"

    "Ж/б панель перекрытия ПК 48.10-8АтVТ сер.1.141.1 вып.63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Ж/б плита ПТ 75.300.20-6-2 сер.3.006.1-8, вып.0-1, с дополнительной сеткой С2-68-1,С3, петлей П12 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.120.АС.000 л.22,32,35"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Ж/б плита ПТ 75.300.20-6-1 сер.3.006.1-8, вып.0-1, с дополнительной сеткой С2 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.120.АС.000 л.22,31,35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Ж/б плита ПТ 75.300.16-3-2 сер.3.006.1-8, вып.0-1, с дополнительной сеткой С2-67-1,С3 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.120.АС.000 л.22,31,35"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Ж/б плита П3 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.161.КЖ.000 изм.3 л.1,3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Ж/б плита П2 (F100) 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.7.КЖ.000 изм.3 л.22,23"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Ж/б плита ПЦ4-1 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.186.АС.000 изм.2 л.42,54,56 (ПТ 75.240.14-3-1 сер.3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С4, класс бетона В25, марка по морозостойкости F150)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Ж/б плита ПЦ4 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.186.АС.000 изм.2 л.42,54,56 (ПТ 75.240.14-1,5-1 сер.3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С4, класс бетона В25, марка по морозостойкости F150)"

    Кол-во: 19

    "Позиция 32"

    "Ж/б плита П12 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.140.АС.000 л.16,18 (ПТ 300.240.14-6 сер.3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С10)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Ж/б плита П11н 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.140.АС.000 л.16,18 (ПТ 300.210.14-6 сер.3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Ж/б плита П8 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.140.АС.000 л.16,18 (ПТ 75.240.14-1,5 сер.3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С8)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Ж/б плита П5 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.140.АС.000 л.16,18 (ПТ 75.210.14-3 сер.3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С5)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Ж/б плита П3 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.140.АС.000 л.16,18 (ПТ 75.180.14-3 сер.3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С3)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 37"

    "Ж/б плита П2 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.140.АС.000 л.16,18 (ПТ 300.180.14-3 сер.3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С2)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Ж/б плита П1 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.140.АС.000 л.16,18 (ПТ 300.210.14-6 сер.3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Ж/б плита П7 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.140.АС.000 л.16,18 (ПТ 300.150.12-1,5 сер.3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С7)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Ж/б плита ПТ 75.210.16-9-1 сер.3.006.1-8, вып.0-1, с дополнительной сеткой С4 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.120.АС.000 л.22,31,35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Ж/б плита ПТ 75.240.20-9-1 сер.3.006.1-8, вып.0-1, с дополнительной сеткой С6 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.120.АС.000 л.22,32,35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Ж/б плита ПТ 75.180.14-9-1 сер.3.006.1-8, вып.0-1, с дополнительной сеткой С7 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.120.АС.000 л.22,32,35"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    Опорная база, Здание общественного блока

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.201917.05.2019 13:0017.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927938Подведение итогов не позднее Опорная база, Здание общественного блокаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Опорная база, Здание общественного блока

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    218шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется силами поставщика ж/д транспортом до станции Лена ВСЖД; код станции – 927105. Автотранспортом: г. Усть-Кут, ул. Геологическая 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки Товара. Датой поставки Товара по Спецификации считается дата передачи Товара уполномоченному надлежащим образом представителю Покупателя/грузополучателя и подписания соответствующей товарной накладной (товарно-транспортной накладной). Условия оплаты: Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    23.6

    Изделия из бетона, цемента и гипса

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ж/б плита ПК 60.12-8АтVТ серия 1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 19

    "Позиция 2"

    "Ж/б панель перекрытия ПК 60.10-8АтVТ сер.1.141.1 вып.63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Ж/б плита ПК 60.10-8АтVТ серия 1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Ж/б панель перекрытия ПК 60.10-8АmVm сер.1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 7

    "Позиция 5"

    "Ж/б плита ПК 60.10-8АтVТ серия 1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Ж/б панель ПК 60.12-8АmVm серия 1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 24

    "Позиция 7"

    "Ж/б плита ПК 60.18-8АтVТ серия 1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Ж/б плита ПК 60.15-8АmVТ сер.1.141.1 вып.63"

    Кол-во: 22

    "Позиция 9"

    "Ж/б панель перекрытия ПК 60.18-8АтVТ сер.1.141.1 вып.63"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "Ж/б панель перекрытия ПК 60.18-8АmVт сер.1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Ж/б панель перекрытия ПК 60.15-8АmVт-а сер.1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 35

    "Позиция 12"

    "Ж/б панель перекрытия ПК 60.15-8АТVт сер.1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Ж/б плита ПК 60.15-8АmVm серия 1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Ж/б панель перекрытия ПК 60.15-8АmVт сер.1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Ж/б панель перекрытия ПК 60.12-8АmVт-а сер.1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 18

    "Позиция 16"

    "Ж/б панель перекрытия ПК 60.10-8АТVт сер.1.141-1 вып.63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Ж/б плита ПК 30.5-8АтVT серия 1.141-1 вып.60"

    Кол-во: 6

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    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Запрос предложений № ГП931969
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    Реализация утяжелителей охватывающих УтО-530 ТУ 4834-001-67319596-2012 с изм.№1 (станция...
    255897
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    Прием заявок:
    30.09.2019 09:30(GMT+03:00)
    25
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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