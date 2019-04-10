"Запрос предложений на выполнение работ по ремонту кранового пути пролета № 4 в цехе № 2 инвентарный № 260266, литера ДЗ"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: оплата по факту выполнения работ, при наличии аванса – предоставление банковской гарантии возврата авансового платежа. Условия и срок выполнения работ: срок выполнения работ не более 60-75 дней. Выполнение сварных стыков по ГОСТУ обязательно. Предоставить смету на выполнение работ. Гарантийный срок – не менее 24 месяцев.