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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по полному изготовлению деталей согласно чертежной документации, для нужд ЗАО «НЗЛ»

    Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по полному изготовлению деталей согласно чертежной документации, для нужд ЗАО «НЗЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927897Дата и время окончания срока приема заявок Работ по полному изготовлению деталей согласно чертежной документации, для нужд ЗАО «НЗЛ».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927897

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по полному изготовлению деталей согласно чертежной документации, для нужд ЗАО «НЗЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 16:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Технические характеристики

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Контактный телефон

    +7 812 493-56-66 доб. 1368

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    e.safiulina@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафиулина Екатерина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работ по полному изготовлению деталей согласно чертежной документации, для нужд ЗАО «НЗЛ».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927897Дата и время окончания срока приема заявок Работ по полному изготовлению деталей согласно чертежной документации, для нужд ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927897Дата и время вскрытия заявок Работ по полному изготовлению деталей согласно чертежной документации, для нужд ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    02.04.2019 18:0002.04.2019 18:0002.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927897Подведение итогов не позднее Работ по полному изготовлению деталей согласно чертежной документации, для нужд ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.201902.04.2019 18:0002.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927897Подведение итогов не позднее Работ по полному изготовлению деталей согласно чертежной документации, для нужд ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работ по полному изготовлению деталей согласно чертежной документации, для нужд ЗАО «НЗЛ».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НЗЛ
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "изготовление деталей согласно чертежной документации"

    Кол-во: 0

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