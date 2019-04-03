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Номер извещения
31907694094
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка знаков почтовой оплаты АО "Казэнерго"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 16:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420021, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Габдуллы Тукая, д. 162
Почтовый адрес
420021, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Габдуллы Тукая, д. 162
Контактный телефон
+7 843 211-09-36
Факс
Адрес электронной почты
kazenergo.omts@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Замалеева Аделя Альфиртовна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Знаки почтовой оплаты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:00 GMT +303.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907694094Дата и время окончания срока приема заявок Знаки почтовой оплатыКазань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 09:0003.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907694094Дата и время вскрытия заявок Знаки почтовой оплатыКазань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Знаки почтовой оплаты
Начальная цена
480 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документация
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАЗЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО КАЗЭНЕРГО
Адрес местонахождения
420021, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Габдуллы Тукая, д. 162
58.1
58.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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