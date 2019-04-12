оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего вещание на территории Вологодской области, передач об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907694230 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала, распространяющего вещание на территории Вологодской области, передач об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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