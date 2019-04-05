Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по разработке проекта АСПС, КЗ и ПТ для ГПА-32 «Ладога» КС «Новый порт»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927890 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по разработке проекта АСПС, КЗ и ПТ для ГПА-32 «Ладога» КС «Новый порт» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ Юридический адрес 195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7, Почтовый адрес 195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7 Контактный телефон +7 812 603-20-38 доб. 7092 Факс +7 812 527-38-90 Адрес электронной почты s.pronin@reph.ru Ф.И.О. контактного лица Пронин Станислав Михайлович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru