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    Главная / Торги / Запрос предложений на проведение работ по ремонту автоматической системы густой смазки пресса правильного 5000 тс. инв. № 9700 и пресса листоштамповочного 10 000 тс. инв. № 9701

    Запрос предложений на проведение работ по ремонту автоматической системы густой смазки пресса правильного 5000 тс. инв. № 9700 и пресса листоштамповочного 10 000 тс. инв. № 9701

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927887Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на проведение работ по ремонту автоматической системы густой смазки пресса правильного 5000 тс. инв. № 9700 и пресса листоштамповочного 10 000 тс. инв. № 9701КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927887

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на проведение работ по ремонту автоматической системы густой смазки пресса правильного 5000 тс. инв. № 9700 и пресса листоштамповочного 10 000 тс. инв. № 9701

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 16:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение № 1 - ТЗ

    Приложение № 2 - перечень документов для проверки ДЭБ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-86-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыбульская Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на проведение работ по ремонту автоматической системы густой смазки пресса правильного 5000 тс. инв. № 9700 и пресса листоштамповочного 10 000 тс. инв. № 9701

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.04.2019 11:00 GMT +310.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927887Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на проведение работ по ремонту автоматической системы густой смазки пресса правильного 5000 тс. инв. № 9700 и пресса листоштамповочного 10 000 тс. инв. № 9701Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    10.04.2019 11:0010.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927887Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на проведение работ по ремонту автоматической системы густой смазки пресса правильного 5000 тс. инв. № 9700 и пресса листоштамповочного 10 000 тс. инв. № 9701Колпино

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2019 11:0015.05.2019 11:0015.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927887Подведение итогов не позднее Запрос предложений на проведение работ по ремонту автоматической системы густой смазки пресса правильного 5000 тс. инв. № 9700 и пресса листоштамповочного 10 000 тс. инв. № 9701Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.201915.05.2019 11:0015.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927887Подведение итогов не позднее Запрос предложений на проведение работ по ремонту автоматической системы густой смазки пресса правильного 5000 тс. инв. № 9700 и пресса листоштамповочного 10 000 тс. инв. № 9701Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на проведение работ по ремонту автоматической системы густой смазки пресса правильного 5000 тс. инв. № 9700 и пресса листоштамповочного 10 000 тс. инв. № 9701

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Запрос предложений на проведение работ по ремонту автоматической системы густой смазки пресса правильного 5000 тс. инв. № 9700 и пресса листоштамповочного 10 000 тс. инв. № 9701

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. 75, литера ДЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: оплата по факту выполнения работ, при наличии аванса – предоставление банковской гарантии возврата авансового платежа. Условия и срок выполнения работ: по графику, согласованному с Заказчиком. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    33.12.2

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос предложений на проведение работ по ремонту автоматической системы густой смазки пресса правильного 5000 тс. инв. № 9700 и пресса листоштамповочного 10 000 тс. инв. № 9701"

    Кол-во: 0

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