Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников г. Амстердам (Нидерланды)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в течение 30 календарных дней по фактически предоставленным услугам в соответствии с условиями договора со дня получения от Исполнителя счета в электронный адрес Заказчика. Формой оплаты является безналичный расчет, банковский перевод.