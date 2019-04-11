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    Главная / Торги / Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников г. Амстердам (Нидерланды)

    Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников г. Амстердам (Нидерланды)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907693977Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников г. Амстердам (Нидерланды)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907693977

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников г. Амстердам (Нидерланды)

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 16:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Документация eng

    Извещение eng

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 495 139-76-00 доб. 7250

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горшков Михаил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников г. Амстердам (Нидерланды)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.04.2019 10:00 GMT +311.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907693977Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников г. Амстердам (Нидерланды)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.04.2019 10:0011.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907693977Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников г. Амстердам (Нидерланды)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    17.04.2019 17:0017.04.2019 17:0017.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907693977Подведение итогов не позднее Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников г. Амстердам (Нидерланды)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.201917.04.2019 17:0017.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907693977Подведение итогов не позднее Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников г. Амстердам (Нидерланды)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников г. Амстердам (Нидерланды)

    Начальная цена

    430 416,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2989

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Амстердам (Нидерланды)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 30 календарных дней по фактически предоставленным услугам в соответствии с условиями договора со дня получения от Исполнителя счета в электронный адрес Заказчика. Формой оплаты является безналичный расчет, банковский перевод.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    55.10

    Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья

    Классификатор ОКВЭД2

    55.10

    Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "г. Амстердам (Нидерланды)"

    Кол-во: 2989

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