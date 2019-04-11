www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907693977
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников г. Амстердам (Нидерланды)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 16:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 495 139-76-00 доб. 7250
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников г. Амстердам (Нидерланды)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2019 10:00 GMT +311.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907693977Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников г. Амстердам (Нидерланды)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.04.2019 10:0011.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907693977Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников г. Амстердам (Нидерланды)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
17.04.2019 17:0017.04.2019 17:0017.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907693977Подведение итогов не позднее Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников г. Амстердам (Нидерланды)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг проживания и трансфера для командированных работников г. Амстердам (Нидерланды)
Начальная цена
430 416,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2989
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Амстердам (Нидерланды)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
55.10
55.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2989
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.