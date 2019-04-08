Конкурс в электронной форме по номенклатурной группе "Средства индивидуальной защиты"

Цена договора и требования к обеспечению

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В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Куртка мужская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ИТР)" Кол-во: 88

"Позиция 2" "Куртка женская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ИТР)" Кол-во: 10

"Позиция 3" "Костюм сварщика мужской летний для защиты от искр и брызг расплавленного металла с огнестойкой пропиткой" Кол-во: 114

"Позиция 4" "Костюм сварщика мужской зимний для защиты от искр и брызг расплавленного металла, пониженных температур с огнестойкой пропиткой" Кол-во: 34

"Позиция 5" "Костюм противокислотный" Кол-во: 31

"Позиция 6" "Костюм мужской летний " Кол-во: 2

"Позиция 7" "Костюм мужской летний" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 753

"Позиция 9" "Костюм мужской летний из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 1856

"Позиция 10" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 69

"Позиция 11" "Костюм женский для рабочих административно-хозяйственных служб" Кол-во: 47

"Позиция 12" "Костюм женский для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 30

"Позиция 13" "Жилет сигнальный с логотипом" Кол-во: 1315

"Позиция 14" "Брюки мужские летние" Кол-во: 7

"Позиция 15" "Белье нательное" Кол-во: 117

"Позиция 16" "Халат мужской" Кол-во: 25

"Позиция 17" "Халат женский" Кол-во: 38

"Позиция 18" "Футболка" Кол-во: 294

"Позиция 19" "Куртка мужская из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 1