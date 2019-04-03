на право заключения договора на выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживаю оборудования «Системы связи автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией» в «Гостиница «Славянка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907693932 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживаю оборудования «Системы связи автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией» в «Гостиница «Славянка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка» Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА

Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА Юридический адрес 129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3, Почтовый адрес 129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3 Контактный телефон +7 495 681-44-44 Факс -- Адрес электронной почты ermolaevana@slavhotels.ru Ф.И.О. контактного лица Ермолаева Надежда Андреевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования Ключевые слова:

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