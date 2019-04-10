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Номер извещения
ГП927940
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку Светотехнического оборудования, проект UZGTL.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 09:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2680
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
dmitrii.komardenkov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Комарденков Дмитрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку Светотехнического оборудования, проект UZGTL.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 18:00 GMT +310.04.2019 18:0010.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927940Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку Светотехнического оборудования, проект UZGTL.Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 18:3010.04.2019 18:3010.04.2019 18:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927940Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку Светотехнического оборудования, проект UZGTL.Балашиха
Подведение итогов не позднее
31.05.2019 23:5931.05.2019 23:5931.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927940Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку Светотехнического оборудования, проект UZGTL.Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку Светотехнического оборудования, проект UZGTL.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно UZGTL-CGM-ELE-MR-10-0-6026-01 и приложений к нему.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
FOB (Incoterms 2010), ближайший к производителю морской порт или речной порт Волжского бассейна, способный обработать данный груз к отправке. Порт отгрузки должен быть согласован с Покупателем.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
27.40.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 22
Кол-во: 19
Кол-во: 36
Кол-во: 703
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 7
Кол-во: 118
Кол-во: 15
Кол-во: 53
Кол-во: 26
Кол-во: 13
Кол-во: 1
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