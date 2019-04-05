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Номер извещения
ГП927898
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка редукторов отечественного производства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 16:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Valentina.Bochkareva@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Бочкарева Валентина Венадьевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка редукторов отечественного производства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 10:00 GMT +305.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927898Дата и время окончания срока приема заявок Поставка редукторов отечественного производстваКолпино
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 10:0005.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927898Дата и время вскрытия заявок Поставка редукторов отечественного производстваКолпино
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 23:5930.04.2019 23:5930.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927898Подведение итогов не позднее Поставка редукторов отечественного производстваКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка редукторов отечественного производства
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.15.24.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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