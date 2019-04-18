www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927883
Уникальный номер закупки
02-0096-19
Наименование закупки
Оказание услуг по приобретению билетов для сотрудников Общества, работающих вахтовым методом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 16:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-84
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Филипповский Геннадий Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Закупки и тендеры Услуги по бронированию и взаимосвязанные услуги прочие Эта группировка не включает: - услуги туристических агентств, см. 79.11; - услуги туроператоров и администраторов туров, см. 79.12.1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по приобретению билетов для сотрудников Общества, работающих вахтовым методом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2019 09:00 GMT +318.04.2019 09:0018.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927883Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приобретению билетов для сотрудников Общества, работающих вахтовым методомЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Дата и время вскрытия заявок
18.04.2019 09:0018.04.2019 09:0018.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927883Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по приобретению билетов для сотрудников Общества, работающих вахтовым методомЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 13:0025.04.2019 13:0025.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927883Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приобретению билетов для сотрудников Общества, работающих вахтовым методомЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по приобретению билетов для сотрудников Общества, работающих вахтовым методом
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
79.90
79.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.