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Номер извещения
ГП927889
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка оборудования для кафе. г. Казань.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
Почтовый адрес
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
Контактный телефон
+7 962 568-11-13
Факс
--
Адрес электронной почты
m.r.gataullin@alfascan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Москалев Сергей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка оборудования для кафе. г. Казань.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 17:00 GMT +305.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927889Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования для кафе. г. Казань.Казань
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 17:0005.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927889Дата и время вскрытия заявок Закупка оборудования для кафе. г. Казань.Казань
Подведение итогов не позднее
09.04.2019 17:0009.04.2019 17:0009.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927889Подведение итогов не позднее Закупка оборудования для кафе. г. Казань.Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оборудования для кафе. г. Казань.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технич. задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КазаньРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КОМПАНИЯ АЛЬФА
Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА
Адрес местонахождения
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
28.93.15.139
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 2
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Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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