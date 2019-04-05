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    Главная / Торги / Закупка оборудования для кафе. г. Казань.

    Закупка оборудования для кафе. г. Казань.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927889Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования для кафе. г. Казань.КазаньПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927889

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка оборудования для кафе. г. Казань.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    тз

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ АЛЬФА
    Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА

    Юридический адрес

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Почтовый адрес

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Контактный телефон

    +7 962 568-11-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    m.r.gataullin@alfascan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Москалев Сергей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    закупка оборудования

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оборудования для кафе. г. Казань.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 17:00 GMT +305.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927889Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования для кафе. г. Казань.Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 17:0005.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927889Дата и время вскрытия заявок Закупка оборудования для кафе. г. Казань.Казань

    Подведение итогов не позднее

    09.04.2019 17:0009.04.2019 17:0009.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927889Подведение итогов не позднее Закупка оборудования для кафе. г. Казань.Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 17:0009.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927889Подведение итогов не позднее Закупка оборудования для кафе. г. Казань.Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования для кафе. г. Казань.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технич. задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. КазаньРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Необходимо предоставить коммерческое предложение на поставку оборудования для кафе согласно технич. задания.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КОМПАНИЯ АЛЬФА
    Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА

    Адрес местонахождения

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Классификатор ОКПД2

    28.93.15.139

    Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "тестомес "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "мясорубка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "тележка шпилька "

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "лист пекарский"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "гастраемкость"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "смягчитель для воды 12л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Зонт приточно-вытяжной ЗПВ-1100-2-О (1250x1100x450 мм.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Зонт вентиляционный 3ВЭ-800-2-П (1250x800x450 мм.) "

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Стол производственный пристенный 1150х600"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Стол для сбора отходов ССО-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Весы фасовочные CAS-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Сокоохладитель Cofrimell Capri 2m"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Кассовая кабина универсальная КК-70Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Модуль нейтральный МН70КМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Модуль поворотный МП-90КМ01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Мармит вторых блюд ПМЭС-70КМ60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Прилавок столовых приборов с хлебнице ПСПХ-70Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Кухонный блендер Secrett"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Посудомоечная машина МПК-700К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Нож для овощерезки соломка Ref 28101"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Нож для овощерезки слайсер Ref 28063"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Нож для овощерезки кубик Ref 28112"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Овощерезка Robotcoupe -50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-0,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Шкаф холодильный низкотемпературный ШХ-1,4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-1,4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Подставка ПК-6М под Пароварочный-конвективный аппарат ПКА-6-1/1 ПМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Пароварочный-конвективный аппарат ПКА-6-1/1 ПМ (бойлерного типа)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Плита 4-х конфорочная ЭП-4ЖШ-Э"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Смеситель с длинным изливом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Смеситель с однорычажный локтевой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Полка настенная открытая 400х800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Рукомойник керамический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Шкаф для раздевалок практик ls/le-41"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Шкаф хлебный 600х400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Стеллаж деревяный под склад 1000х600"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Ванна моечная 600х600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Ванна (котломойка) 1600х800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Стол производственный пристенный 950х600"

    Кол-во: 1

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